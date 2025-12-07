八炯對民進黨失望透頂？ 嗆聲「你2026年就下來休息吧」

內政部依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，宣布封鎖小紅書暫定1年，此舉引發外界議論。對此，台派網紅「八炯」溫子渝最新影片也表示對民進黨政府「很失望」，甚至還脫口表示，「2026年這麼想下來休息，那就這樣吧」。

台派網紅八炯表示對民進黨「很失望」。（圖／翻攝自八炯YT）

八炯最新影片中表示，去年7月《詐欺犯罪危害防制條例》是藍綠白一起通過，內政部依據此法條認為小紅書未遵守4項條件，包括未在台設立法律代表人、資安檢測15項全數不合格、涉及大量詐騙案件、無法依法提供政府要求的資料，因此被封禁1年。但由於民進黨為執政黨，行政命令只能由執政黨發布，反而讓藍白抓準機會批評搞獨裁。

八炯指出，一般民眾沒有時間聽這些法條，硬生生的法條講再多民眾也聽不懂。他批評民進黨經過大罷免的失敗後，還沒有學會要怎麼把話說得漂亮，要怎麼不讓別人有政治操作的空間，哪怕是藍綠白一起通過了法條，以為他們就搞不了你嗎。

小紅書遭內政部封禁1年。（圖／美聯社）

八炯認為，如果網軍想要操作，一張梗圖就能說兩岸都統一了、都是中國人、都封禁了、台灣也有牆了。他質疑民進黨為什麼一開始不把重點放在小紅書不配合監管，讓一起通過法條的人反而來踩你。

八炯直言，一般民眾在乎的是感受，是誰改變了日常生活習慣，因此對民進黨的操作很失望，剛好你是執政黨又是沙包，我不甩鍋給你、我甩給誰。他講到激動處甚至開嗆民進黨，「什麼都過於理想化，跟大罷免行動一樣，你們26年之後就很想下來休息，那ok，那大家都這樣，反正就這樣吧」。

