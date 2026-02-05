八炯曬台籍中共身分證！正面照曝光引瘋猜 網友留言卡位追劇式吃瓜

記者林宜君／台北報導

反共網紅八炯再度掀話題，這次他曬出號稱「台灣人的中共身分證」，瞬間引發網友瘋狂猜測與熱議。（圖／翻攝自八炯Threads）

反共網紅八炯再度掀話題，這次他曬出號稱「台灣人的中共身分證」，瞬間引發網友瘋狂猜測與熱議，短短一天內按讚破萬。反共網紅八炯近日在Threads貼出一張中共身份證照片，並透露「正面照片好精采」，雖未明說具體身分，但附上兩個提示：涉及恐嚇官司、在深圳辦理。八炯寫道：「不知道這個人未來要先服刑出獄後，再註銷戶籍回中國，還是直接註銷台灣戶籍，驅離出境？」。

消息一出，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自八炯Threads）

消息一出，引起網友熱烈討論。有人猜測可能是曾與八炯打過恐嚇官司、已被判刑的李姓男子，也有人認為是多次赴中國直播的「肌肉型」網紅；或是台灣犯下多起刑事案件後逃往中國，並在創業園區擔任負責人的林姓男子，甚至還有網友將目光放在長期在中國發展的女網紅身上。

網友紛紛置板凳「卡位」吃瓜：「隊伍是從這裡開始的嗎？」（圖／翻攝自八炯Threads）

截至目前，貼文不到一天就累積按讚破萬，留言區更是熱鬧非凡，網友紛紛置板凳「卡位」吃瓜：「隊伍是從這裡開始的嗎？」、「怎麼沒有正面照？好期待！」、「謝謝你八炯，告訴我們這個好消息」、「該不會我新年願望要實現了吧？」、「請問…在這裡領號碼牌嗎？」八炯去年12月就已遭中國列為「頑固台獨份子」，並被納入「全球紅色通緝」，這次曬出身份證，無疑再度引爆網路話題，讓網友對其背後的故事與潛在身分更加好奇。

