八炯自爆赴中國自首？蔡正元：講話要算話

[NOWnews今日新聞] 中國福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，最高懸賞金達人民幣25萬元（約新台幣105萬元）。八炯隨後表示，他將飛往中國自首，並嘲諷懸賞金太低、感謝央視替他宣傳。前立委蔡正元酸，八炯既然放話就應履行承諾，明天就搭機赴中國自首，省得警方費力追捕；如果他自認清白，就應到案說明，把法律與證據講清楚。

蔡正元14日在中天《頭條開講》表示，八炯公開稱不怕死、標榜勇敢，就應該用行動證明，而不是只在網路放話。他強調，八炯若真要自首，就應前往福建泉州公安局，距離並不遠，當地台商甚至可能協助交通。他呼籲八炯不要「講話不算話」，既然已公開宣稱要自首，就應按時抵達並面對調查，而非讓整件事情變成網路噱頭。

此外，蔡正元也批評民進黨立委沈伯洋。他指出，沈近日赴德國聯邦議會作證，指稱中國經常發動假訊息與網路認知作戰，但他在德國卻「沒人理他」。蔡正元表示，沈的案件目前仍在中國重慶公安局偵辦階段，尚未移送檢察官，也未發布國際通緝令，中國大使館也尚未向德國司法單位提出相關文件。他建議沈伯洋不必急著回國，不妨再等兩天，順便去新加坡看看新加坡方面會如何回應。

