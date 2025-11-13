八炯遭懸賞！郭正亮揪關鍵：沈伯洋要緊張了

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳威叡攝）

[NOWnews今日新聞] 繼全球抓捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今（13）日再發懸賞公告，要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。對此，前立委郭正亮指出沈伯洋和八炯、閩南狼不同之處，「越往細節想就知道妙處在哪裡」。

央視網上午報導，福建省泉州市公安局發布「懸賞通告」，稱徵集台灣網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）的「違法犯罪線索」，並指出對於協助公安機關抓獲相關犯嫌的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵，相關通告還公布了2人的照片、身分證字號。

對此，郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，大陸先後立案偵查沈伯洋、懸賞八炯與閩南狼，兩案各有各的特點。

郭正亮指出，八炯和閩南狼是「迫害陸配」，陸配是大陸的國民，內部當然會有意見，但大陸選擇懸賞兩人是妙的一點，說明大陸的蒐證還不完備，所以希望有台灣人能提供資訊。

話鋒一轉，郭正亮認為，這也表示沈伯洋就要緊張了，因為代表大陸已蒐集完其相關證據，政治都是細思極恐，越往細節想「就知道妙處在哪裡」。

