八炯錯批香港大火細節「只派1消防車」挨轟 道歉影片再被他嗆：只敢欺負台灣人

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，相關資訊在網路間高度流傳。其中，台灣網紅八炯因在影片中提及「香港消防現場僅一輛消防車」的說法，遭指與事實不符，引發香港社群不滿。事件延燒後，八炯昨（2日）晚間拍片二度鞠躬道歉。然而桃園市議員看完影片後痛批「只敢欺負台灣人」。

八炯為何道歉？自稱「查證不周」：以為老人轉述可信

大埔宏福苑火災紀錄庫創辦人鄭曦琳日前在Threads發文，質疑八炯在影片中引用「只派一輛消防車」以及「防暴警察到場」的內容，指出現場消防車數量並非單一車輛，認為此說法已構成錯誤資訊，並要求八炯更正與道歉。

八炯「香港大火言論」認錯了？

對此，八炯昨錄影回應，表示他是引用網路熱傳的一段老人說法，當時有許多網友不斷傳影片給他，希望協助關注火災事件，使他「大概率相信為真」，因此沒有進一步查證。直到媒體出現相關批評，他才回頭檢視資訊來源並重新比對時間線。

八炯再次表示歉意，並向香港消防與香港市民致上「對不起」，強調未來會更謹慎查證。

造謠爭議延燒？詹江村反問：鍾明軒事件何時道歉

事件在台灣也引發政治討論。國民黨桃園市議員詹江村認為八炯「為了流量引用不實資訊」，指控其在香港火災事件上「說法失準」，更痛批：「喇叭炯只敢欺負台灣人，碰到中國香港人就腿軟，是要怎麼抗中保台啊！」

詹江村並提及八炯先前曾與網紅鍾明軒發生爭議，並強調：「八炯也曾造謠鍾明軒，什麼時候要道歉？」

