八炯「反通緝」王滬寧及宋濤 國台辦：跳梁小丑的拙劣表演

台北市 / 林彥廷 綜合報導

中國福建泉州公安局13日對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，事由為「涉嫌煽動分裂國家罪」，事件引發討論。而八炯日前反擊「反通緝」王滬寧及宋濤，對此，中國國台辦今（19）日回應，兩個跳梁小丑的拙劣表演，更加暴露其色厲內荏、惶恐驚懼，必將為他們的違法犯罪行為付出代價。

國台辦今日舉行例行記者會，媒體詢問「公安機關日前發布懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝、陳柏源違法犯罪線索。溫子渝稱『懸賞金額太低了』，還發布所謂『反向懸賞』通告；陳柏源稱報案自首沒有台灣警察處理。請問對兩人所謂『反擊』行為有何評論？」

廣告 廣告

發言人朱鳳蓮表示，這兩個跳梁小丑的拙劣表演，更加暴露其色厲內荏、惶恐驚懼。法網恢恢，溫子渝、陳柏源之流必將為他們的違法犯罪行為付出代價。

朱鳳蓮指出，大陸公安機關對溫子渝、陳柏源發布通告懸賞徵集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉。

朱鳳蓮說，相關措施的範圍十分明確，不針對、不涉及廣大台灣同胞。兩岸民眾對相關措施的積極反響，反映出對「台獨」打手幫兇為非作歹惡行的深惡痛絕。民進黨當局對此威脅恐嚇，嚴重侵害台灣同胞的基本權利，充分暴露其標榜「言論自由」的虛偽本質。

原始連結







更多華視新聞報導

八炯、閩南狼遭中國公安懸賞 批「台獨打手」祭百萬獎勵

八炯、閩南狼「求你快點打」MV鼓吹武統？ 陸委會：正常人一眼就知道在反串

閩南狼.八炯遭中國發懸賞通告 陸委會反嗆：做做樣子

