八炯、閩南狼要自首 邱毅酸：別搞錯地點

▲中國福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，最高懸賞金達人民幣25萬元（約新台幣105萬元）。（圖／翻攝邱毅臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，最高懸賞金達人民幣25萬元（約新台幣105萬元）。八炯隨後表示，他將飛往中國自首，閩南狼也跑到派出所要自首。前立委邱毅說，閩南狼搞錯地方，因調查單位為泉州公安局，不是一般派出所。

邱毅表示，八炯與閩南狼被懸賞，八炯還公開抱怨懸賞金太低，但相較之下，民進黨立委沈伯洋卻未被懸賞徵求，可能代表相關證據已被掌握，若中國重慶公安已掌握足夠證據，未來正式通緝沈伯洋的時間恐「已不遠」。他直言，屆時外界將關注沈伯洋是否仍敢離開台灣。邱毅強調，事件本質攸關法律程序，外界應以後續調查結果為準。

至於閩南狼跑到派出所「自首」，邱毅認為其舉動「方向錯誤」，因調查單位為泉州公安局而非一般派出所。他指出，閩南狼還向警方報案稱遭人威脅，顯示其心理壓力沉重。他呼籲相關人士若要說明清楚，應至正確機關接受調查。

邱毅表示，無論八炯或閩南狼，若認為自身清白，就應前往中國調查單位說明，而非僅在台灣公開發表言論。他提到，外界包括政治人物都曾呼籲當事人應正面回應爭議，並以具體行動釐清外界疑慮。他強調，案件既由中國公安立案調查，就應在對應的司法程序中解決。

