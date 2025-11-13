八炯、閩南狼遭中共發「懸賞令！賞金高達109萬

政治中心／周孟漢報導



近期中國對台灣部分政治人物動作頻頻，不僅以涉犯「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，發出全球紅色通緝令，現在就連政治網紅「八炯」、「閩南狼」也被列為眼中釘，對2人發出懸賞令，祭出高達5萬至25萬元人民幣（約21.8萬至109萬新台幣）的懸賞金。





八炯、閩南狼遭中共發「懸賞令」列台獨打手！徵集「犯罪線索」賞金高達109萬

網紅八炯（左）、閩南狼（右）過去經常一起錄製影片，以抗中保台形象獲得許多台灣人支持。（圖／翻攝自「閩南狼PYC(陳柏源)」YouTube）

根據中國官媒《新華社》報導，福建省泉州公安局在今（13）日上午發布懸賞通告，徵集台灣網紅八炯（本名：溫子渝）、閩南狼（本名：陳柏源）的違法犯罪線索。內文指出，八炯與閩南狼因長期發布、傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」，等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑中國惠台利民政策，欺凌、迫害在台中國配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力「急先鋒」、「馬前卒」，造成惡劣影響，在在3月26日被國台辦公佈為「台獨」打手、幫凶。

中國對八炯」、閩南狼發出懸賞令，祭出高額懸賞金。（圖／翻攝自泉州公安局網站）





公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣（約21.8萬至109萬新台幣）獎勵。

