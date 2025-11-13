八炯、閩南狼遭中懸賞通緝 中配亞亞拍片喊：報仇時間到了

對岸又出招！福建省泉州公安局發布懸賞通緝令，對象是曾經大力支持「大罷免」的台灣網紅八炯以及饒舌歌手閩南狼，懸賞金最高25萬元人民幣，約合新台幣109萬元。而中配「亞亞」一聽到消息，也在抖音發影片添柴火，稱「報仇時間到了」。

懸賞令在網路上瘋傳，中國一系列大動作試圖干預我國內政，知道自己遭到鎖定，八炯、閩南狼也表態，八炯表示「我早就被警示...出國也不擔心，都去反共國家」閩南狼則發文稱，風越大越穩，誰也左右不了，不再屬於任何極端與任何人控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事，以後每一步只會更穩。

廣告 廣告

閩南狼發文回應。圖／台視新聞（資料畫面）

日前因為閩南狼、八炯的檢舉，遭到驅離出境的中配「亞亞」，一聽到消息也在抖音發影片添柴火，「感謝祖國媽媽為我們撐腰，懲罰這些壞人啊，既能讓我們揚眉吐氣，還能夠拿到豐厚的獎金，一起行動起來吧，讓那些欺負我們的壞人，付出應有的代價！」

中配「亞亞」則拍片喊復仇時間到了。圖／拍攝自抖音

中國小動作頻頻，陸委會也發聲提醒國人，若是配合中共懸賞，提供相關線索，有可能觸法。從抓捕民代到懸賞網紅，中國不斷升級法律戰， 製造台灣社會內部矛盾，不得不嚴加防範。

台北／桑輔成、郭智汎 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

韓國瑜籲勿稱中共為境外勢力 梁文傑：盼立院「拿出國會態度」

八炯、閩南狼遭中國通緝！ 梁文傑：懸賞只是做做樣子

遭中國公安發布「百萬懸賞通告」 八炯、閩南狼回應了