八炯、閩南狼遭懸賞110萬！陸配亞亞嗨喊：大快人心

繼立委沈伯洋之後，福建省泉州市公安局今（13）日也發布懸賞通報，意圖收集台灣網紅八炯和閩南狼的違法犯罪線索，指稱兩人抹黑大陸惠台政策，迫害在台大陸配偶，獎金最高25萬人民幣，相當於台幣109萬。而過去被驅逐出境的陸配亞亞，看到消息時也嗨喊「大快人心」。

網紅八炯與閩南狼政治立場鮮明，在網路上爆紅，不過因為卻被陸方鎖定，繼立委沈伯洋之後，兩人遭中國福建泉州市公安發布懸賞通報，要求民眾通報相關訊息。

央視新聞報導：「調查掌握該二人長期發布傳播抗中保台、倚美謀獨等煽動分裂國家言論。」

懸賞通報上開出5到25萬人民幣的賞金，相當於台幣20萬到109萬。央視旗下新媒體帳號還點名八炯團隊的另外3名成員，沒有列入通報是希望他們迷途知返，甚至福建公安還特地翻牆，在臉書上發布通報，大打空戰，恫嚇的企圖非常明顯。

大陸公安還給兩人冠上抹黑中國惠台利民政策，欺凌迫害在台大陸配偶的罪名。網紅亞亞也趁機補刀，喊話姐妹們「報仇的時候到了」。

陸配網紅亞亞：「姊妹們，大快人心的消息來啦，各大媒體同時報導，泉州公安出手了，全網懸賞通緝八炯和閩南狼。」

對此，八炯與閩南狼分別在Threads上回應，一覺醒來原來我也變成沈伯洋了，風越大我越穩，我不再屬於任何極端與任何人控制。

同樣遭到大陸懸賞通緝的立委沈伯洋，則是飛到德國國會作證，用實際行動表達對於自己無懼於中國的長臂管轄。

立委沈伯洋：「我知道中國現在準備對我展開追緝，一直說我不能夠出國，然後出國就會被逮捕，但大家看到，現在我在德國國會門口。」

儘管陸方也知道，北京的司法管轄權不及台灣，國際也未必配合這個政治動作，但仍希望透過不斷的重申，能夠舒緩大陸內部高漲的民族主義，同時混淆台灣民眾的視聽。

