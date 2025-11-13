八炯、閩南狼遭通緝懸賞百萬！亞亞急籲中配「做1事」

政治中心／楊佩怡報導

百萬反共網紅八炯（溫子渝）、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）今（13）日被中國福建泉州市公安局發布「懸賞公告」，還祭出高達5萬至25萬元人民幣（約21.8萬至109萬新台幣）的懸賞金，引發各界熱議。曾因八炯、閩南狼檢舉而遭驅逐出境的中配網紅亞亞，得知消息後竟在抖音號照網友們檢舉，還嗨喊：「是時候亮出我們的證據了」。





八炯、閩南狼遭中共通緝「懸賞百萬」！亞亞急籲中配「做1事」喊：報仇時間到了

亞亞在抖音上新片喊話中配姊妹們，將手上的證據交給中共。（圖／翻攝自中配亞亞抖音）

中配亞亞今（13）日在 抖音上新片 ，她開頭就嗨喊：「姊妹們，大快人心的消息來了！全網懸賞通緝八炯和閩南狼」，重畫面上還可見她滿臉笑意，好心情全顯現出來。她表示，八炯和閩南狼在台灣專門欺負中配，甚至稱兩人是「台獨的狗腿子」。接著她喊話中配們，「報仇的時候到了，掙錢的機會就在眼前，姊妹們趕緊的把手頭所有他們欺凌、迫害的證據，全部都整理出來，這個不僅是討回公道，更是實實在在的獎勵」。

此外，亞亞還說懸賞金5萬至25萬人民幣，「足夠我們帶孩子們去全國各地遊玩一圈」，她再次感謝中共為中配們撐腰，「舉報這些壞人既能讓我們揚眉吐氣，還能拿到豐厚的獎勵，一起行動起來吧！讓那些欺負我們的壞人付出應有的代價」。而她也另外發文表示，「兄弟姊妹們，是時候亮出我們的證據了」。

八炯、閩南狼遭中共通緝「懸賞百萬」！亞亞急籲中配「做1事」喊：報仇時間到了

八炯、閩南狼在社群上發聲回應遭中共通緝懸賞一事。（圖／翻攝自八炯、閩南狼Threads）

針對中共發出懸賞通告的八炯和閩南狼，也在社群上回應了。八炯表示：「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」。而閩南狼則發文強調：「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我」。並強調自己不再屬於任何極端與任何人的控制，「我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心 我還在，而且以後的每一步都只會更穩」。

