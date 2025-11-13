八炯、閩南狼遭陸通緝！福建泉州警方曝光通告 賞金最高百萬

大陸福建省泉州市公安局今發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」（本名溫子渝）與「閩南狼」（本名陳柏源）涉嫌違法犯罪線索，並祭出最高1百萬台幣獎勵，為近期陸通緝我人員最高金額。

福建省泉州市公安局發布的「八炯」（左）、「閩南狼」（右）懸賞通告。（圖/翻攝《央視》）

《新華社》報導指出，溫子渝、陳柏源於今年3月26日被大陸國務院台辦公布為「台獨打手、幫兇」。報導指出，根據調查，二人長期發布、傳播「抗中保台、倚美謀獨等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺淩、迫害在台大陸配偶」，「充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力急先鋒、馬前卒，造成惡劣影響。」

報導引述福建警方表示，「希望廣大台胞認清台獨的極端危險性、危害性，以實際行動與台獨分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索」，對於協助警方逮捕的有功人員，將給予5萬至25萬元人民幣（約21萬至1百萬台幣）獎勵。

在此之前，大陸廣東省省廣州市警方於今年6月發布懸賞通告，追緝20名「台灣民進黨當局的資通電軍（網軍）」，包括19男1女，並披露20人姓名與身分證字號，通告並祭出「追緝獎金」，發給舉報人每名線索4萬台幣獎金。

