八炯、閩南狼遭「百萬懸賞」！通緝原因曝光 陸官媒今同步發布聲明：包庇依法究責

網紅八炯、閩南狼被中國公安祭出高達百萬的懸賞公告。（翻攝泉州公安局）

台灣史上規模最大的「大罷免」雖大失敗，但網紅八炯、閩南狼當時因活耀力挺，成功成為兩岸網路紅人，但福建省泉州市公安局今（13日）發布最新懸賞通告，祭出25萬元（約新台幣109萬元）懸賞金，正式「徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索。

根據陸媒《央視新聞》報導，福建省泉州市公安局今上午9時，官媒《新華社》《人民日報》《中國新聞網》同步發布懸賞通告，宣布懸賞台灣網紅犯罪事實的快訊，徵集八炯、閩南狼違法犯罪線索，指溫子渝、陳柏源長期發布、傳播「抗中保台」「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑中國大陸惠台利民政策。

通告內文指出，台灣網紅溫子渝、陳柏源長期在境外社交平台大量發布、傳播「反中抗中」、煽動分裂國家言論，抹黑祖國大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當「台獨」打手、幫凶，造成惡劣影響，強調對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。（換算最高折合台幣百萬元）。

據了解，該懸賞通告附上2人照片以及台灣身份個資，且有泉州市公安局的官方印章，以及附上舉報電話等細節，最後通告也提醒，「對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任。對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。」

事實上，先前中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，並宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕，而總統賴清德則點名立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派立委聲援沈伯洋。

