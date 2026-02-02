八里人口突破4萬大關！侯友宜：產業、交通到位 發展不輸淡水

新北市長侯友宜2日出席「115年市長行動治理座談會議－八里區」會議。（張鎧乙攝）

新北市長侯友宜今（2）日上午前往八里區公所，出席「115年市長行動治理座談會議－八里區」，與地方里長面對面座談。侯友宜致詞時表示，感謝里長長期以來與市府並肩打拚，不少里長服務年資與市府團隊相當，對地方發展脈絡瞭若指掌，也一路見證八里從傳統濱海聚落，逐步轉型為具備產業與居住潛力的新興地區。

侯友宜指出，近年隨著台北港持續發展、淡江大橋工程推進，以及沿海軸線與城博計畫整體帶動，八里人口穩定成長，目前已突破4萬人，每月仍增加約1、200人，在少子化時代「實屬不易」，顯示產業、交通與生活機能逐步到位，成功吸引人口移入。

他進一步說明，未來淡江大橋、八里輕軌與台北港轉運體系陸續完成後，可銜接105市道與濱海公路，向南延伸至桃園機場，並串聯北海岸觀光路線，整體區域發展潛力可期，「八里不只是宜居，也有機會成為人口與產業持續成長的重要節點，發展不會輸給淡水」。

在產業與城市規畫方面，侯友宜表示，市府以物流產業作為八里發展主軸，同時納入觀光休閒產業布局，包括八仙樂園用地，期盼能與民間攜手合作開發，帶動區域再活化。因應人口成長，八里國中也將配合規畫遷校，讓孩子能在地就學，提升教育便利性；景觀與環境整建相關設計亦已陸續啟動，持續改善整體生活品質。

侯友宜強調，市府對八里的投資「只會增加、不會減少」，近8年來基礎建設經費大幅提升，並授權區公所執行相關工程，希望加速發包、盡早完工，不讓建設延宕。他也指示各局處全力配合，若仍有不足，市府將再行補助，確保地方需求獲得即時回應。

