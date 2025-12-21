八里動物之家 喵喵屋五星級

新北市府動保處八里動物之家全新設置的「精美貓屋」超吸睛。（八里動物之家提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府動保處所屬八里動物之家精心訂製精美貓屋，多元規劃貓咪收容空間，自今年十一月啟用迄今已收容四十七隻貓，預計每年可收容近五百隻貓。動保處表示，新北市近年致力於改善公立動物之家硬體設施，讓收容環境更加友善，也歡迎大眾至市轄各動物之家認養毛寶貝。

為讓八里動物之家收容貓隻有更舒適且美觀之收容空間，市府動保處特別訂製貓咪專屬的貓屋「八里喵喵屋」，格局採二貓一室，有大貓房六間、小貓房二間，整體空間設計以寬敞、不壓迫為原則，每一間貓房三至四層所構成，讓貓咪能依照自己的喜好自由探索，垂直動線能充分滿足貓咪的天性。

廣告 廣告

八里動物之家表示，每間貓屋內部配有貓抓柱，還有設計小巧的「任意門」，讓貓咪自由穿梭、保持安全感，針對內向害羞的毛寶貝也特別規劃隱密角落，整體環境不僅像旅館，更是一個「讓貓咪恢復身心、重新開始的地方」，多樣化收容空間更加完善毛寶貝的需求。

參與設計的貓舍動保員劉可茵表示，新貓屋是以「讓等待家的貓咪也能過得像在旅館一樣舒適」為核心理念打造的空間，希望在牠們等待幸福的這段時間裡，不僅能休息得安心，也能保持自在、放鬆，展現出最真實的個性，讓前到認養的民眾能更清楚體會牠們的魅力。

獸醫師黃勁達表示，新貓屋使用可防潮、防霉、防褪色及可消毒之環保材質，兼具視覺美觀及防疫功用，歡迎來參觀不一樣的八里動物之家。