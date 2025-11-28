八里北河公園地坪獲更新 鄭宇恩續推衛生所設備服務雙升級

248251128a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

有關新北市八里地區的公共設施安全與基層醫療品質，鄭宇恩近期針對八里區北河公園滑步車遊戲場的破損地坪，以及八里衛生所建物設備老舊問題，先後進行追蹤與實地勘查，要求市府儘速啟動全面改善。

鄭宇恩在今年9月發現八里區北河公園的滑步車遊戲場啟用不到3年已破損嚴重，立即要求區公所檢討修復，她再次前往勘查時指出，先前的「補丁式維修」效果不彰。經持續追蹤，公所已規劃在年底全面更新地坪，包含基底的瀝青混凝土與表層的彩色壓克力地坪都會重做，此外場邊也將增設防撞墊，確保孩子們能更安全地玩耍。

除了戶外活動設施的安全改善，鄭宇恩也將關注焦點轉向社區基層醫療。她表示自2024年起就注意到八里、淡水、三芝等地衛生所普遍存在建物老舊、設備不足的問題。這次她特別利用嬰幼兒預防針施打時段，實地到八里衛生所了解使用情況，發現婦科器材老舊急需更新，且嬰幼兒候診空間也需要優化，以提供家長與孩子更舒適的候診環境。

248251128a03

鄭宇恩強調，衛生所電梯設置已迫在眉睫，直接影響2樓以上空間能否被有效利用。同時，因復健科服務需求增加，她也將持續向市府爭取增設復健服務。

鄭宇恩表示，完善社區基層醫療，是讓居民生活更安心的重要基礎，她將會持續盯緊北河公園的改善進度與施工品質，同時推進八里衛生所的各項改善工作，一步一步讓地方服務更完整。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

