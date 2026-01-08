【八里媽媽嘴命案1】清純女店長藏蛇蠍毒心 殘殺富商夫妻棄屍震撼全台
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
一杯熟悉的咖啡，換來兩條人命。八里媽媽嘴咖啡店女店長謝依涵，一張清純溫柔的笑臉，竟藏著蛇蠍毒心的致命心機。這場發生在2013年震驚全台的「八里媽媽嘴命案」，從紅樹林浮屍開始，揭開一場以信任為誘餌、以貪念為核心的殺人悲劇。當熟客變成被害者，當店長成為兇手，就不只是一樁刑案，更是一堂殘酷的人性課，提醒社會：最危險的，往往不是陌生人，而是你最不設防的那一個人。
畫龍畫虎難畫骨 人心深處最難測
「知人知面不知心」，往往是在悲劇發生後，才被人真正記住的一句話。其實這句話的上半句是「畫龍畫虎難畫骨」，意指外表可以模仿，角色可以扮演，但一個人的骨子裡在想什麼，卻最難被看穿。在現代社會，人際關係早已不只是情感往來，還交織著金錢、利益、依附與算計。當信任成為交易的一部分，善意就可能被利用，甚至成為傷人的工具。八里媽媽嘴命案，正是一場從熟識開始、卻以極端暴力收場的悲劇，也再次提醒社會，人心的黑暗，往往藏在最溫柔的外殼之下。
風光八里變色間 紅樹林驚見浮屍
民國102年2月26日，天氣晴朗的八里河岸，本該是民眾騎單車、散步賞景的休閒場所，卻在中午過後，被一具男性浮屍打破平靜。紅樹林岸邊突然傳出驚呼聲，警方與鑑識人員迅速到場，封鎖現場展開採證。由於屍體泡水多日、浮腫嚴重，臉部已難以辨識，現場一度無法判斷是意外、自殺，還是另有隱情。這具浮屍的出現，不只是一起死亡事件，更像是一把鑰匙，悄悄打開了一樁震撼全台的重大刑案。平靜的風景瞬間變調，也讓八里成為全國關注的刑案現場。
蛇蠍女店長謝依涵連殺2人棄屍 案情高潮迭起震撼全台
警方透過指紋比對，很快確認死者身分為79歲的富商陳福進。消息曝光後，立刻震驚社會。陳福進曾在日本大學任教，並擁有日本沖繩兩座無人島，經濟實力雄厚，社會關係良好；他的妻子張翠萍，58歲，是實踐大學餐飲系副教授，在學界與學生之間頗具聲望。這樣一對背景完整、生活穩定的夫妻，竟會雙雙離奇失蹤、最終陳屍河岸，讓警方直覺案件並不單純，也讓家屬難以接受。高社經地位的被害者身分，更讓外界質疑這是否涉及預謀與金錢動機。
監視器2人最後畫面曝光 媽媽嘴咖啡店成斷點
富商夫妻家屬向警方表示，夫妻2人在2月16日晚間外出後便音訊全無。學校已經開學，卻遲遲聯絡不到張翠萍，家人多次撥打電話未果，才驚覺事態不對，報警求助。警方調閱監視器與通聯紀錄後發現，兩人最後出現的地點，正是在八里的「媽媽嘴咖啡店」附近。再往前，就是沒有監視器的河岸自行車道，也沒有商家，形成追查斷點。這段畫面，成為夫妻倆在人世間留下的最後身影。這個監控空白區，也成為後續偵辦最關鍵、卻最棘手的難題。
紅樹林再現女屍 富商夫妻失蹤真相步步逼近
3月2日，距離陳福進遺體約30公尺的紅樹林岸邊，再度出現一具女性浮屍。報案人正是附近咖啡店的店長謝依涵。警方到場確認後，證實死者正是失蹤多日的張翠萍。夫妻倆平日感情融洽，經常一同散步、喝咖啡，也是該店的熟客。遺體被發現後，記者前往咖啡店採訪，女店長神情哀傷，回憶與夫妻相處點滴，讓外界不勝唏噓，卻也為後續發展埋下關鍵伏筆。當時萬萬沒有人想到，這名報案者，會在不久後成為命案核心人物。
屍體鑑定結果證實他殺 死後棄屍跡象明顯
法醫相驗後確認，兩名死者的蝶竇與氣管都沒有發現進水現象，因此排除生前落水的可能，確定是死後遭人棄屍。此外，兩人頸部與胸部均有多處刀傷，顯示曾遭受激烈攻擊。警方因此研判，這是一宗有計畫的殺人棄屍案。凶手選擇紅樹林這類潮汐變化大、地形複雜的地點棄屍，明顯意圖利用自然環境破壞證據、延誤追查。案件性質正式翻轉，警方隨即成立專案小組全力追查。
謝依涵變裝盜領張翠萍存款失敗 殺人線索浮上檯面
就在張翠萍遺體被發現前，她的金融卡曾在天母某銀行遭人盜領未遂。盜領者連續輸錯密碼後，竟改持存摺與證件到櫃檯試圖領款，卻被行員察覺異狀。警方調閱監視器畫面，發現盜領人戴著假髮變裝，經比對後確認身分，正是媽媽嘴咖啡店店長謝依涵。更巧合的是，發現張翠萍遺體並報案的人，也是她，讓案件出現重大轉折。這起失敗的盜領行為，意外成為突破命案的關鍵裂縫。
清秀女店長竟是恐怖雙面人 完美人設竟藏毒心
謝依涵外型清秀、談吐得體，從大學時期就在媽媽嘴咖啡店打工，是最早一批員工之一。畢業後轉為正職，最終升任店長，五年間將咖啡店經營得有聲有色，甚至接受電視節目採訪，展現專業形象。陳福進夫妻長年光顧，雙方關係密切，甚至談及認她為乾女兒。然而，這段看似溫暖的互動，卻也引發張翠萍的不滿與衝突，完美人設背後，逐漸浮現令人不寒而慄的另一面。從信任到猜忌，從熟識到殺機，她的人設際一步步崩解。
警方專案搜索全面啟動 媽媽嘴咖啡老闆股東成焦點
3月6日，檢警展開大規模搜索，媽媽嘴咖啡店被全面清查，電腦、手機與相關資料全數帶回。謝依涵、老闆呂炳宏、股東及友人一併到案。謝依涵一度坦承犯行，供稱多人分工合作，下藥、行凶、棄屍，讓老闆等人瞬間被推上共犯位置。案件迅速成為社會焦點，輿論壓力排山倒海而來。真假難辨的供詞，讓無辜的媽媽嘴咖啡店老闆、股東承受極大的社會審判壓力。
謝依涵翻供說詞反覆疑雲起 警攤開證據一一破解
然而，謝依涵隨即翻供，否認先前供述，案件頓時陷入迷霧。部分媒體將整起案件形容為「現代版龍門客棧」，矛頭直指咖啡店老闆。但警方並沒有被輿論牽著走，而是回到證據本身，調閱沿線監視器，並動員17名鑑識人員進入紅樹林，以方格法逐格搜索，在泥濘中找尋關鍵物證，讓證據自己說話。辦案關鍵，回到冷靜與科學，而非情緒與揣測。
八里媽媽嘴咖啡命案真相釐清還清白 唯一兇手謝依涵終定讞
最終，透過監視器畫面、手機定位與鑑識結果交叉比對，警方證實老闆與其他人並沒有涉案，還給無辜者清白。法院認定謝依涵單獨犯行成立，判處無期徒刑定讞。這起媽媽嘴命案，不只是一場司法審判，更是一堂沉重的社會課。它提醒世人：當信任被錯置、善意被利用，悲劇往往悄然發生，而真正的危險，往往來自最熟悉的人。留下的，不只是判決，更是社會長久的警醒。
本文撰寫與摘自任性出版前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《台灣超級大案鑑識現場》
更多三立新聞網報導
【W飯店毒趴命案 1】美麗女嫩模被土豪哥朱家龍混毒灌酒 急救無效死亡
【W飯店毒趴命案 2】土豪哥判2年10月定讞出獄 女模父痛喊：富二代遊戲
【W飯店毒趴命案 3】北檢首度曝光與惡鬥智關鍵 45天拼出她喪命120小時
【鄭捷北捷殺人槍決1】鄭捷家境富裕 一句「我要動手了 」大開殺戒
其他人也在看
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 247
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 12 小時前 ・ 21
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 18
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 81
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 45
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 31
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 80
股民驚呼「千年一漲停」！國家隊重砍「晶圓二哥」1.6萬下車 南亞、華新全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日加權指數終場下跌140.83點、跌幅0.46%，收在30,435.47點，八大官股昨日合計買超25.48億元。另觀察昨日上市個...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
今晨急凍6.7度！明恐「跌破5度」 挑戰首波寒流
今天(8日)依舊受到強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林(古坑鄉)的6.7度。氣象專家吳德榮指出，明日白天氣溫回升，週六下午至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 62
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 29