【八里媽媽嘴命案1】清純女店長藏蛇蠍毒心 殘殺富商夫妻棄屍震撼全台

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

一杯熟悉的咖啡，換來兩條人命。八里媽媽嘴咖啡店女店長謝依涵，一張清純溫柔的笑臉，竟藏著蛇蠍毒心的致命心機。這場發生在2013年震驚全台的「八里媽媽嘴命案」，從紅樹林浮屍開始，揭開一場以信任為誘餌、以貪念為核心的殺人悲劇。當熟客變成被害者，當店長成為兇手，就不只是一樁刑案，更是一堂殘酷的人性課，提醒社會：最危險的，往往不是陌生人，而是你最不設防的那一個人。

畫龍畫虎難畫骨 人心深處最難測

「知人知面不知心」，往往是在悲劇發生後，才被人真正記住的一句話。其實這句話的上半句是「畫龍畫虎難畫骨」，意指外表可以模仿，角色可以扮演，但一個人的骨子裡在想什麼，卻最難被看穿。在現代社會，人際關係早已不只是情感往來，還交織著金錢、利益、依附與算計。當信任成為交易的一部分，善意就可能被利用，甚至成為傷人的工具。八里媽媽嘴命案，正是一場從熟識開始、卻以極端暴力收場的悲劇，也再次提醒社會，人心的黑暗，往往藏在最溫柔的外殼之下。

【八里媽媽嘴命案1】清純女店長謝依涵美麗外表竟藏蛇蠍毒心， 殘殺富商夫妻2人棄屍震撼全台。（圖／三立新聞資料照）

風光八里變色間 紅樹林驚見浮屍

民國102年2月26日，天氣晴朗的八里河岸，本該是民眾騎單車、散步賞景的休閒場所，卻在中午過後，被一具男性浮屍打破平靜。紅樹林岸邊突然傳出驚呼聲，警方與鑑識人員迅速到場，封鎖現場展開採證。由於屍體泡水多日、浮腫嚴重，臉部已難以辨識，現場一度無法判斷是意外、自殺，還是另有隱情。這具浮屍的出現，不只是一起死亡事件，更像是一把鑰匙，悄悄打開了一樁震撼全台的重大刑案。平靜的風景瞬間變調，也讓八里成為全國關注的刑案現場。

蛇蠍女店長謝依涵連殺2人棄屍 案情高潮迭起震撼全台

警方透過指紋比對，很快確認死者身分為79歲的富商陳福進。消息曝光後，立刻震驚社會。陳福進曾在日本大學任教，並擁有日本沖繩兩座無人島，經濟實力雄厚，社會關係良好；他的妻子張翠萍，58歲，是實踐大學餐飲系副教授，在學界與學生之間頗具聲望。這樣一對背景完整、生活穩定的夫妻，竟會雙雙離奇失蹤、最終陳屍河岸，讓警方直覺案件並不單純，也讓家屬難以接受。高社經地位的被害者身分，更讓外界質疑這是否涉及預謀與金錢動機。

【八里媽媽嘴命案1】清純女店長謝依涵美麗外表竟藏蛇蠍毒心， 殘殺富商夫妻2人棄屍震撼全台。（圖／三立新聞資料照）

監視器2人最後畫面曝光 媽媽嘴咖啡店成斷點

富商夫妻家屬向警方表示，夫妻2人在2月16日晚間外出後便音訊全無。學校已經開學，卻遲遲聯絡不到張翠萍，家人多次撥打電話未果，才驚覺事態不對，報警求助。警方調閱監視器與通聯紀錄後發現，兩人最後出現的地點，正是在八里的「媽媽嘴咖啡店」附近。再往前，就是沒有監視器的河岸自行車道，也沒有商家，形成追查斷點。這段畫面，成為夫妻倆在人世間留下的最後身影。這個監控空白區，也成為後續偵辦最關鍵、卻最棘手的難題。

紅樹林再現女屍 富商夫妻失蹤真相步步逼近

3月2日，距離陳福進遺體約30公尺的紅樹林岸邊，再度出現一具女性浮屍。報案人正是附近咖啡店的店長謝依涵。警方到場確認後，證實死者正是失蹤多日的張翠萍。夫妻倆平日感情融洽，經常一同散步、喝咖啡，也是該店的熟客。遺體被發現後，記者前往咖啡店採訪，女店長神情哀傷，回憶與夫妻相處點滴，讓外界不勝唏噓，卻也為後續發展埋下關鍵伏筆。當時萬萬沒有人想到，這名報案者，會在不久後成為命案核心人物。

屍體鑑定結果證實他殺 死後棄屍跡象明顯

法醫相驗後確認，兩名死者的蝶竇與氣管都沒有發現進水現象，因此排除生前落水的可能，確定是死後遭人棄屍。此外，兩人頸部與胸部均有多處刀傷，顯示曾遭受激烈攻擊。警方因此研判，這是一宗有計畫的殺人棄屍案。凶手選擇紅樹林這類潮汐變化大、地形複雜的地點棄屍，明顯意圖利用自然環境破壞證據、延誤追查。案件性質正式翻轉，警方隨即成立專案小組全力追查。

【八里媽媽嘴命案1】清純女店長謝依涵美麗外表竟藏蛇蠍毒心， 殘殺富商夫妻2人棄屍震撼全台。（圖／三立新聞資料照）

謝依涵變裝盜領張翠萍存款失敗 殺人線索浮上檯面

就在張翠萍遺體被發現前，她的金融卡曾在天母某銀行遭人盜領未遂。盜領者連續輸錯密碼後，竟改持存摺與證件到櫃檯試圖領款，卻被行員察覺異狀。警方調閱監視器畫面，發現盜領人戴著假髮變裝，經比對後確認身分，正是媽媽嘴咖啡店店長謝依涵。更巧合的是，發現張翠萍遺體並報案的人，也是她，讓案件出現重大轉折。這起失敗的盜領行為，意外成為突破命案的關鍵裂縫。

【八里媽媽嘴命案1】清純女店長謝依涵美麗外表竟藏蛇蠍毒心， 殘殺富商夫妻2人棄屍震撼全台。（圖／三立新聞資料照）

清秀女店長竟是恐怖雙面人 完美人設竟藏毒心

謝依涵外型清秀、談吐得體，從大學時期就在媽媽嘴咖啡店打工，是最早一批員工之一。畢業後轉為正職，最終升任店長，五年間將咖啡店經營得有聲有色，甚至接受電視節目採訪，展現專業形象。陳福進夫妻長年光顧，雙方關係密切，甚至談及認她為乾女兒。然而，這段看似溫暖的互動，卻也引發張翠萍的不滿與衝突，完美人設背後，逐漸浮現令人不寒而慄的另一面。從信任到猜忌，從熟識到殺機，她的人設際一步步崩解。

警方專案搜索全面啟動 媽媽嘴咖啡老闆股東成焦點

3月6日，檢警展開大規模搜索，媽媽嘴咖啡店被全面清查，電腦、手機與相關資料全數帶回。謝依涵、老闆呂炳宏、股東及友人一併到案。謝依涵一度坦承犯行，供稱多人分工合作，下藥、行凶、棄屍，讓老闆等人瞬間被推上共犯位置。案件迅速成為社會焦點，輿論壓力排山倒海而來。真假難辨的供詞，讓無辜的媽媽嘴咖啡店老闆、股東承受極大的社會審判壓力。

【八里媽媽嘴命案1】清純女店長謝依涵美麗外表竟藏蛇蠍毒心， 殘殺富商夫妻2人棄屍震撼全台。（圖／三立新聞資料照）

謝依涵翻供說詞反覆疑雲起 警攤開證據一一破解

然而，謝依涵隨即翻供，否認先前供述，案件頓時陷入迷霧。部分媒體將整起案件形容為「現代版龍門客棧」，矛頭直指咖啡店老闆。但警方並沒有被輿論牽著走，而是回到證據本身，調閱沿線監視器，並動員17名鑑識人員進入紅樹林，以方格法逐格搜索，在泥濘中找尋關鍵物證，讓證據自己說話。辦案關鍵，回到冷靜與科學，而非情緒與揣測。

八里媽媽嘴咖啡命案真相釐清還清白 唯一兇手謝依涵終定讞

最終，透過監視器畫面、手機定位與鑑識結果交叉比對，警方證實老闆與其他人並沒有涉案，還給無辜者清白。法院認定謝依涵單獨犯行成立，判處無期徒刑定讞。這起媽媽嘴命案，不只是一場司法審判，更是一堂沉重的社會課。它提醒世人：當信任被錯置、善意被利用，悲劇往往悄然發生，而真正的危險，往往來自最熟悉的人。留下的，不只是判決，更是社會長久的警醒。

【八里媽媽嘴命案1】清純女店長謝依涵美麗外表竟藏蛇蠍毒心， 殘殺富商夫妻2人棄屍震撼全台。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自任性出版前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《台灣超級大案鑑識現場》

