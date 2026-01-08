【八里媽媽嘴命案2】她一句不要臉釀殺機 毒店長謝依涵謊稱跟富商不倫

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

媽媽嘴命案一度膠著，「謝依涵一人犯案」備受質疑。檢警深入追查後發現，案情背後牽動一段被指越界的不正常關係。謝依涵供稱長期接受富商陳進福金錢與高價物品資助，直到妻子張翠萍察覺異狀，將她約到家中攤牌，當面痛斥「不要臉」。警方靠測謊突破卸依涵心防。開庭時謝依涵金句懺悔：「對於我有沒有懺悔，如果可以把心剖出來，或是有測量的儀器，就很簡單了。」再度引爆外界譁然。

【八里媽媽嘴命案2】富商妻張翠萍一句不要臉釀殺機？！毒店長謝依涵扯漫天大謊稱跟富商不倫、媽媽嘴咖啡店店長是主謀。（圖／三立新聞網資料照）

媽媽嘴命案案情一度案膠著 她一人犯案受質疑

案情長期陷入膠著，關鍵證據不足，使整起命案成為社會高度關注的焦點。檢方鎖定謝依涵一人犯案，卻引發外界強烈質疑。多數輿論認為，一名年輕女子在短時間內獨力殺害兩名成年人，難以想像。然而，隨著偵辦深入，檢警逐步發現，謝依涵與富商陳進福之間，並非單純的「乾親關係」。她自稱長期接受金錢與高價物品資助，互動早已逾越正常界線。更關鍵的是，張翠萍察覺異狀後，曾主動約謝依涵到家中攤牌，當面怒斥她「不要臉、破壞家庭」，這場衝突被檢警視為心理仇恨的重要起點。

檢警測謊正式登場 四大題組攻破寫依涵心防

3月中旬，謝依涵接受刑事局測謊，刑事局測謊專家林故廷擬定4個題組，包括：「殺害陳進福、張翠萍共幾個人參與？」、「殺害的地點在何處？」、「張翠萍是誰殺的？」、「凶刀是誰的？」前兩個問題，謝依涵在一人犯案出現明顯反應，以及第一現場是在紅樹林，這兩題未說謊。



不過，在後兩題謝依涵供稱是「陳進福殺了張翠萍」，以及「凶刀是陳進福帶去紅樹林」，這兩個說法都出現說謊反應。林故廷隨即拿出測謊圖譜說：「妳說謊喔！」她當場語塞，林故廷隨即說服她說：「應該給家屬及社會一個交代，尤其不要再讓媽媽為妳擔心了。」謝依涵因此崩潰大哭，坦承犯行。

謝依涵謊言被當場拆穿 再強裝心理防線瞬間潰散

當謝依涵聲稱「張翠萍是陳進福殺的」、「兇刀由陳進福攜帶」時，測謊結果立即顯示說謊反應。林故廷隨即拿出測謊圖譜說：「妳說謊喔！」她當場語塞，林故廷隨即說服她說：「應該給家屬及社會一個交代，尤其不要再讓媽媽為妳擔心了。」謝依涵因此崩潰大哭，坦承犯行。

謝依涵與富商金錢關係曝光 犯案動機一步步逐漸清楚

謝依涵供稱，陳進福跟她不只是乾爹、乾女兒的關係，且陳進福經常送她珠寶首飾，甚至資助她一年94萬元。但後來被太太張翠萍發現阻止，並約到陳進福家中談判，被張翠萍大罵不要臉，因此萌生將張翠萍及陳進福殺害的念頭。這也是謝依涵首次承認整起案件，是她一人所為。就在謝依涵測謊承認命案是她一人犯案後，檢察官也立即對媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏等三人作出不起訴處分。

和男友即將結婚需要用錢動殺機 警方早掌握謝依涵破綻

其實，警方早就掌握，在夫婦倆失蹤後，謝依涵曾經扮老偽裝是張翠萍到北投農會，想盜領保險箱財物被識破，也曾在ATM及臨櫃盜領存款失敗。不過，卻曾成功盜領陳進福陽信銀行35萬元存款，加上她和男友即將結婚，需要大筆結婚資金，可能因為一時財迷心竅，才痛下毒手。警方在謝依涵於北投農會承租的保險箱當中，發現盜領當天變裝的衣物，還有夫婦倆的存摺、印章和保單。



警方也發現，在岸邊被發現的兩具屍體，泡水、腫脹、腐爛的程度與事實差異非常大，因此也在中途改變偵辦方向。根據到現場的殯葬業者表示，如果陳進福已泡水10天應會嚴重的腐敗，可能一觸摸皮膚就會破掉，但依當天屍體狀況，像是泡水一、兩天，身體泛白而已。而且陳進福佩戴的帽子在遺體旁邊，如果經歷10天的潮水漲退，帽子應該早就不見，又張翠萍在14天後被發現，但只有腹部有明顯腫脹，不像是泡水10天以上的感覺。



被逼急的謝依涵第三度翻供，講出第四套說法，說她與陳進福有不倫關係，甚至曾被下藥性侵，陳進福也想殺太太張翠萍，更說她最後會將兩人都殺害只是為了斬斷這段不倫關係，試圖塑造自己是被害人的形象。被害者家屬對此說法，非常不以為然，更痛批這說法，根本是在傷口上撒鹽，抹黑死者人格。

謝依涵在咖啡放安眠藥 迷昏富商夫妻後動手殺人

4月12日，士林地檢認定謝依涵在民國99年9月開始就有犯意，以失眠為由，向診所取得安眠藥共21顆、自己服用3顆，其他用來下藥迷昏夫婦兩人。故依涉嫌強盜殺人罪、詐欺取財罪、竊盜罪、傷害罪、偽造文書罪等五項刑事罪名，將謝依涵提起公訴。呂炳宏等三人因有不在場證明，獲得不起訴處分。



法院判決指出，案發當天謝依涵將兩人約到店裡，並事先在咖啡與巧克力飲品中下藥，迷昏兩人後，她假借攙扶回家之名，將他們拖到店外150公尺處的紅樹林，持刀將兩人殺害，法官認為兩人是在隔天凌晨3點左右才死亡，並認定謝依涵有能力獨力犯案。不過被害者家屬不相信一名女子能獨自犯案，而與她最親密、且論及婚嫁的祝姓男友，也被認為早就知情並且共同犯案，故也對祝姓男友提起告訴。

謝依涵庭上謊言不斷再現 不倫說法遭戳破

民國102年8月27日一審時，謝依涵爆出驚人言論。法官詢問，陳進福從什麼時候開始贈與金錢和珠寶？謝依涵當庭說：「從我們第一次發生關係後。」甚至說出了陳進福的身體特徵。不過警方早就在陳進福家中仔細搜索，在床上、廁所等處採集的毛髮或衛生紙等物品，根本沒有發現謝依涵的DNA，而她所描述的身體特徵也是普通成年男性的樣態，這也戳破她偽造不倫戀的謊言。同年10月29日士林地方法院一審，認為謝依涵至今毫無悔意、難以教化，量處死刑、褫奪公權終身。

謝依涵一、二審、更一審死刑 更二審逆轉改判無期徒刑

二審、更一審謝依涵也都獲判死刑，沒想到在更二審出現逆轉，改判決無期徒刑。一直到了民國106年4月19九日最高法院駁回上訴，理由是評估本案被告自幼失去父親，在成長、求學過程表現正常，無前科紀錄、在獄中表現良好、經專家評鑑後，認為再犯機率不高等因素，判決謝依涵無期徒刑定讞。

謝依涵金句式懺悔再掀波瀾 最快民國129年有機會假釋

能言善道的謝依涵，在庭上或與獄中牧師懇談時，時常講出動人肺腑的金句，像是她曾說：「對於我有沒有懺悔，如果可以把心剖出來，或是有測量的儀器，就很簡單了。」、「如果輪迴與地獄真的存在，我會到那裡去補償我的罪。」這些看似真心懺悔的話語，是否只是為了脫罪？



謝依涵犯案時年僅28歲，而無期徒刑假釋門檻為25年，等她有資格提報假釋，加上從申請假釋至核准約耗時兩年，最快民國129年2月才有機會假釋出獄，那時她已是55歲的婦人了。

本文撰寫與摘自任性出版前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《台灣超級大案鑑識現場》

