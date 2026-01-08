【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴老闆呂炳宏成最倒楣老闆 需連帶賠償368萬

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

媽媽嘴命案蛇蠍女店長謝依涵刑責底定後，民事判決卻掀起更大震撼。法院認定，咖啡店老闆呂炳宏與兩名股東，須跟她連帶賠償368萬元。法官指出，案發當下店內曾出現明顯異狀，卻缺乏通報與監督機制，錯失救人時機，所以老闆也有責任。這起判決不只是個案結果，更對所有僱主發出警訊：當管理失守，員工犯罪，老闆也必須承擔代價。

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

員工殺人老闆也有責任？ 民事連帶賠償這樣算

媽媽嘴命案在刑事責任底定後，另一場「看不見硝煙」的戰爭才真正開始，那就是民事求償。許多民眾直覺認為，殺人的是員工，老闆應該只是受害者之一，為何什麼還要賠錢？然而，法院在審理過程中，並不是單純從「誰動手」來看責任歸屬，而是回到僱傭關係中的「管理義務」與「風險承擔」。在這起案件中，謝依涵的犯罪行為雖然屬於個人犯行，但發生地點、行為過程與結果，卻與營業場所密不可分，也讓老闆與股東無法完全切割。

法院認定老闆有責任的關鍵點 「兩次救人沒出手」

法院特別指出，案發當天，陳進福夫婦在咖啡店內，已呈現明顯異常狀態，包括精神恍惚、緊閉雙眼、無法正常互動，這樣的情況，對一般人而言，已足以產生警覺。法官認為，當時店內並不是只有謝依涵一人，若有基本通報或關懷機制，理應能及早發現異狀並協助送醫。正因「可以做，卻沒有做」，才構成法院所說的「兩次救人機會未把握」，也成為判定僱主責任的重要理由。

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。圖為謝依涵在案發初期還沒被鎖定時，故作鎮定受訪。（圖／三立新聞網資料照）

媽媽嘴老闆、股東上訴全數遭駁回 368萬確定要賠

老闆呂炳宏與兩名股東並非沒有抗辯，他們一再強調，謝依涵的殺人行為完全出於個人動機，且犯罪行為發生在營業管理範圍之外，不應由僱主承擔。不過，最高法院最終仍認為，僱主對營業場所內的人員狀況負有基本注意義務，尤其在顧客已出現明顯危險徵兆時，更不容放任。判決確定後，368 萬元連帶賠償成為定案，也讓「僱主責任」成為社會熱議焦點。

富商兒子再提告 賠償金額再拉高

除了張翠萍母親的求償外，陳進福的兩名兒子也另行提出民事訴訟，主張父親的死亡，與咖啡店管理疏失存在因果關係。更二審法院一度判決，老闆與股東需連帶賠償超過 631 萬元，金額明顯拉高。不過，最高法院認為，法律適用仍有疑義，尤其在僱傭與合夥關係的認定上，仍需更清楚說明，因此撤銷判決，發回高等法院更審，讓案件持續延燒。

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

謝依涵殺人後最高法院關注重點 僱傭責任怎麼算？

最高法院在判決理由中，並沒有直接否定僱主責任，而是要求下級法院說明「法律依據是否充分」。特別是若謝依涵並非合夥人，而只是受僱人，那麼老闆與股東必須承擔連帶責任的法源基礎為何？此外，是否能直接援引《消費者保護法》認定飲品不安全，進而推論監督失職，也成為法界討論重點。這不只是個案問題，而是牽動所有服務業的責任邊界。

媽媽嘴老闆真的很衰 法官其實有道理

從情感角度看，老闆確實「很衰」，辛苦經營事業，卻被員工犯罪拖入深淵；但從法律角度，法官的思考邏輯也並非毫無根據。僱主在享受營業利益的同時，也必須承擔風險管理責任。法院不是說老闆有錯，而是認為老闆「本可以避免更壞的結果」。這樣的判斷，對許多中小企業而言，既殘酷，也現實。

謝依涵破綻百出 自以為聰明反露餡

謝依涵在犯案後，試圖以各種方式掩蓋行徑，卻反而留下更多破綻。屍體被發現後，她急著變裝領錢，行徑異常；她以為紅樹林能成為天然的「滅證場」，卻忽略地形特性。這些自以為精密的設計，在警方眼中，反而一一成為可疑線索，也讓她逐步被鎖定為關鍵嫌疑人。



警方在紅樹林採取方格法搜索，每一小塊泥濘都不放過。這種近乎「人工篩選」的方式，極度耗時卻極為有效。最終，刀子、刀鞘、眼鏡等物證全數被找到，直接打破「證據會被河水沖走」的幻想。這些證物，也成為法庭上最具說服力的客觀事證。

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

安眠藥成鐵證 謝依涵預謀犯案再狡辯也難否認

解剖報告顯示，兩名死者體內驗出相同安眠藥成分，與謝依涵取得藥物的時間、數量完全吻合。這證明她早有計畫，並非臨時失控。法院因此認定，本案屬於高度預謀型犯罪，而非激情犯案，這也直接影響刑責與量刑評價。

測謊成最大突破 八里媽媽嘴咖啡店命案真相終於現形

在測謊關鍵問題中，謝依涵對「一人犯案」呈現真實反應，成為突破僵局的重要轉折。測謊不是唯一證據，但在本案中，成功擊破她最後的心理防線。搭配後續證據鏈，讓真相逐步拼湊完整，也讓案件最終得以定案。

八里媽媽嘴咖啡店雙屍命案 給所有老闆的警示

媽媽嘴咖啡店命案店長謝依涵犯下殺人重罪。最倒楣的人是老闆呂炳宏，他沒有參與、更沒有指使，卻仍在民事判決中，被法院認定須與她連帶賠償368萬元。這起判決揭示一個殘酷現實，即使沒有犯意，只要管理失守，老闆也可能成為必須承擔後果的人。

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自任性出版前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《台灣超級大案鑑識現場》

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏成全台灣最倒楣老闆，需跟謝依涵一起連帶賠償368萬。（圖／三立新聞網資料照）

