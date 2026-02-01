八里左岸惡臭頻傳引民怨 鄭宇恩要求科學檢測揪出滲漏源頭

248260201a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對新北市八里左岸近期出現異味困擾，市議員鄭宇恩在接獲民眾反映後，隨即邀集環保局稽查科、水利局雨水及污水科展開共同會勘。經現場實地查看，空氣中確實散發明顯臭氣，側溝集水井也有異味逸散。鄭宇恩除了請環保局協助採樣，也與相關單位研商因應對策，希望透過科學檢測與管線巡查等合作方式，儘速找出問題根源並加以改善。

鄭宇恩針對現場狀況與單位交換意見，建議在揚水站改善工程完工後，由水利局配合投放試劑進行「示蹤測試」，藉由專業追蹤來確認污水系統與雨水排放系統之間，是否存在滲漏或交錯情形。她認為，透過這種科學化的檢測手段，各單位能更精確地掌握地底管線的結構健康度，確保污水能妥善排放，避免因滲漏而產生環境異味。

除了科學溯源，現場也達成管線巡查的共識。水利局將運用鏡頭設備檢視污水管線內部，確認是否有破損待修之處；同時為即時緩解居民不適，相關單位也會先行啟動側溝清淤，將淤積物徹底清除以降低異味感。環保局則會同步加強周邊監測，透過局處間的資訊共享與分工，從地底到表面全面優化八里左岸的環境品質。

鄭宇恩強調，環境問題的處理需要各局處通力合作，才能讓問題處理到位。她表示，八里左岸是鄉親休閒與生活的重要場域，維護環境清淨是大家的共同目標。服務團隊將會持續鎖定各項檢測與清修進度，扮演好溝通與監督的角色，與行政單位攜手努力，共同為鄉親守護乾淨、安心的八里生活空間。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

