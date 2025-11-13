八里左岸4K即時影像璀璨上線 雙岸視角盡收淡江大橋壯麗風采
新北市政府觀光旅遊局繼淡水漁人碼頭、中和烘爐地、瑞芳九份、十分瀑布等熱門景點後，昨日宣布第5支即時影像「八里左岸」正式上線！這支全新的4K高畫質即時影像，不僅讓民眾能夠24小時線上欣賞八里左岸的河岸風光，更能從全新視角見證即將於明（115）年5月完工通車的淡江大橋——全球最長單塔不對稱斜張橋的壯麗身影，為新北市的線上觀光版圖再添亮點。
新架設的八里左岸即時影像，採用4K超高畫質攝影機，設置於八里左岸最佳觀景位置，不僅能夠清晰捕捉淡江大橋橫跨淡水河的雄偉姿態，更可眺望對岸淡水老街的繁華景象，以及渡輪穿梭兩岸的海上風情。特別是在夏季時分，夕陽西下的角度能與淡江大橋同框，金色餘暉灑落河面，與大橋剪影交織成如詩如畫的美景，是攝影愛好者不容錯過的絕佳時機；入夜後，對岸淡水的萬家燈火倒映河面，呈現出璀璨動人的夜景，為觀賞者帶來全天候的視覺饗宴。
新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，八里左岸即時影像的上線別具意義，不僅可即時見證淡江大橋從完工到通車的過程，更將成為2026跨年煙火的最佳線上觀賞平台。透過淡水漁人碼頭與八里左岸兩支即時影像的雙岸視角，民眾可以從不同角度欣賞跨年煙火的絢爛，不錯過任何精彩瞬間。此外，明年淡江大橋通車後，這座串聯淡水與八里兩地的交通動脈將成為新北市的新地標，透過即時影像，全球旅客都能一睹這座世界級橋樑的風采。
114年截至10月，「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道的即時影像直播總觀看次數已達183萬次以上，其中境外瀏覽比例達17.1%，顯示新北市的美景已成功吸引國際目光。特別是來自日本、香港、新加坡等地的觀眾，經常透過即時影像欣賞新北市的日夜美景。八里左岸即時影像的加入，將使新北市的線上觀光網絡更加完整，從山城九份到瀑布十分，從都會夜景烘爐地到濱海風光的淡水八里，多元豐富的景觀選擇滿足不同旅客的需求。
八里左岸擁有完善的自行車道與木棧道系統，沿著河畔騎乘單車或漫步，可以感受淡水河口的海風吹拂。區內的十三行博物館展示著珍貴的史前文化，左岸公園提供親子遊憩的絕佳場所，此外，八里老街匯聚雙胞胎、海鮮小吃等在地美食，讓遊客在欣賞河景之餘，也能大啖美味。透過即時影像的推廣，期望吸引更多遊客實地造訪，體驗八里左岸的獨特魅力。
新北市觀光旅遊局提醒，民眾除可透過「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道24小時觀賞八里左岸的即時美景外，更推薦親自造訪體驗。可搭乘捷運至淡水站轉乘渡輪前往八里，或從關渡大橋出發，沿著河濱自行車道騎乘，享受沿途風光。更多景點資訊及即時影像連結，請上「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客Facebook粉絲專頁」查詢。
其他人也在看
新北污水自行納管突破25萬戶 宜居城市再升級
新北市水利局十三日表示，根據最新統計指出，污水自行納管戶數已突破二十五萬戶大關，達到二十五萬二千九百七十戶。新北市用戶接管普及率百分之七十點八三，總接管戶數一百二十六萬三千六百六十七戶(含自行納管二十五萬二千九百七十戶)，全國第一。這項全國紀錄，不僅代表住家環境更衛生、更乾淨，更實質改善了周邊河川水質，讓新北市正穩步成為更好住、更環保的宜居城市。為持續擴大污水接管率，新北市府有一項重要的規定，「現在蓋的新房子，要自己主動申請把污水接到公共管線」。這個自行申請污水納管主要分為三個階段，包含接入人孔設施的指定套繪、用戶聯接設計審查及用戶聯接完工查驗來實施，目的是要讓新建物在規劃初期時就做好準備，將污水管線與城市管網一起弄好。新北市水利局長宋德仁表示，透過這種「源頭管理」模式， ...台灣新生報 ・ 17 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 1 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 17 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 2 小時前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
外匯存底歸零？傳關稅談判美開口17兆投資 他大酸「台灣贏了」：台積電再賺就有
台美關稅談判進入尾聲，根據美媒報導指出，美方要求台灣投資介於韓國3500億美元與日本5500億美元間，外界關注如此龐大的投資金額是否將動用到外匯存底。對此，房產專家帥過頭在臉書發文大酸，感謝台灣談判團隊盡心盡力的全贏了，雖然1949年到2025年存下來的錢都沒有了，但至少面子還在。總統賴清德日前稱台美關稅談判只差「臨門一腳」，不過根據美國媒體Polit......風傳媒 ・ 13 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 19 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」
即時中心／廖予瑄報導資深媒體人陳文茜去（2024）年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療。今（13）日她在臉書發文「自行宣告康復」，直指自己2個月前已自行決定停止免疫療法，「其他就豁出去了。」民視 ・ 12 小時前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 1 天前
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 22 小時前
國道警PO「違規照」嘆：不取締對得起大家嗎？2.5萬網友大讚：多拍點
國道警察局近日在臉書粉專上發文「不取締對得起大家嗎？」並分享一張取締照片，可見有輛轎車行駛在內側車道，但數據顯示該輛轎車的時速僅有86公里，造成後方車流被迫減慢速度，文章曝光後引發熱議，吸引2.5萬名網友按讚，更有人留言大讚「多拍點這種的吧」、「龜速車真的是不要上國道」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前