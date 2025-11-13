八里左岸4K即時影像璀璨上線 雙岸視角盡收淡江大橋壯麗風采

▲採用4K高畫質攝影機直拍淡江大橋。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府觀光旅遊局繼淡水漁人碼頭、中和烘爐地、瑞芳九份、十分瀑布等熱門景點後，昨日宣布第5支即時影像「八里左岸」正式上線！這支全新的4K高畫質即時影像，不僅讓民眾能夠24小時線上欣賞八里左岸的河岸風光，更能從全新視角見證即將於明（115）年5月完工通車的淡江大橋——全球最長單塔不對稱斜張橋的壯麗身影，為新北市的線上觀光版圖再添亮點。

新架設的八里左岸即時影像，採用4K超高畫質攝影機，設置於八里左岸最佳觀景位置，不僅能夠清晰捕捉淡江大橋橫跨淡水河的雄偉姿態，更可眺望對岸淡水老街的繁華景象，以及渡輪穿梭兩岸的海上風情。特別是在夏季時分，夕陽西下的角度能與淡江大橋同框，金色餘暉灑落河面，與大橋剪影交織成如詩如畫的美景，是攝影愛好者不容錯過的絕佳時機；入夜後，對岸淡水的萬家燈火倒映河面，呈現出璀璨動人的夜景，為觀賞者帶來全天候的視覺饗宴。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，八里左岸即時影像的上線別具意義，不僅可即時見證淡江大橋從完工到通車的過程，更將成為2026跨年煙火的最佳線上觀賞平台。透過淡水漁人碼頭與八里左岸兩支即時影像的雙岸視角，民眾可以從不同角度欣賞跨年煙火的絢爛，不錯過任何精彩瞬間。此外，明年淡江大橋通車後，這座串聯淡水與八里兩地的交通動脈將成為新北市的新地標，透過即時影像，全球旅客都能一睹這座世界級橋樑的風采。

114年截至10月，「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道的即時影像直播總觀看次數已達183萬次以上，其中境外瀏覽比例達17.1%，顯示新北市的美景已成功吸引國際目光。特別是來自日本、香港、新加坡等地的觀眾，經常透過即時影像欣賞新北市的日夜美景。八里左岸即時影像的加入，將使新北市的線上觀光網絡更加完整，從山城九份到瀑布十分，從都會夜景烘爐地到濱海風光的淡水八里，多元豐富的景觀選擇滿足不同旅客的需求。

八里左岸擁有完善的自行車道與木棧道系統，沿著河畔騎乘單車或漫步，可以感受淡水河口的海風吹拂。區內的十三行博物館展示著珍貴的史前文化，左岸公園提供親子遊憩的絕佳場所，此外，八里老街匯聚雙胞胎、海鮮小吃等在地美食，讓遊客在欣賞河景之餘，也能大啖美味。透過即時影像的推廣，期望吸引更多遊客實地造訪，體驗八里左岸的獨特魅力。

新北市觀光旅遊局提醒，民眾除可透過「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道24小時觀賞八里左岸的即時美景外，更推薦親自造訪體驗。可搭乘捷運至淡水站轉乘渡輪前往八里，或從關渡大橋出發，沿著河濱自行車道騎乘，享受沿途風光。