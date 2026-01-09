八里巴士支線＋3 助就醫與轉乘

為提升區內就醫交通便利性及優化通勤、就學需求，八里區公所調整F123新巴士新增3條支線，加強八里療養院等院區服務密度，並前瞻性銜接淡江大橋通車後的轉運功能，期望透過路網優化，縮短民眾候車時間。藍綠議員紛表樂見，期盼班次穩定、轉乘順暢，並建議設置新編號，讓乘客搭車更加便捷。

八里區公所說明，F123新巴士路線元旦起正式調整，為強化八里療養院院區往返八里市區商圈、左岸及未來往淡水、桃園方向的轉運功能，特別新增「F123-八療」、「F123-下罟經八療」及「F123-十三行文化公園經八療」3支線；另將「八里分駐所」至「八療院區」路段發車時間微調到上午6時40分及下午3時25分，精準媒合通勤族需求。

八里區長林銚傑表示，八里區人口成長，完善的公共運輸對提升生活品質至關重要，為促進衛生福利部八里療養院的就醫便利性，讓有需求的民眾多多利用新巴士，新增支線能讓市民就近前往院區看診與掛號。今年淡江大橋通車，該路線也將成為銜接淡水與桃園的重要轉運節點，能讓長輩就醫、學子通勤與往來市區上班更加順暢。

國民黨籍市議員陳偉杰說，公共運輸不是畫在圖上的路線，而是民眾每天通行的生活動線，班次穩定、轉乘順暢才是檢驗政策成效的關鍵，期盼F123新巴士能真正符合民眾期待，成為北海岸醫療交通網絡中可靠的一環。

民進黨籍市議員鄭宇恩則指出，儘管班次增加、擴大服務範圍，但現況是F123分出3條支線，也讓F123的路線變得很複雜，變成有6種不同路線，建議設置新編號，讓乘客搭車資訊清楚並更加便捷。