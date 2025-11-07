八里愛心教養院41週年慶 周曉槿30年青春守護院生成長

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市立八里愛心教養院今〈7〉日舉辦41週年院慶，會場打造成糖果屋派對，並準備各地風味美食小吃與趣味小遊戲，院生吃喝玩樂得合不攏嘴。社會局專門委員林秀穗代表侯友宜市長頒發感謝狀給志工、社團老師、醫師及教養院績優和資深同仁，看到院生們活潑的社團表演非常感動，也期盼更多社團加入志工行列，為身心障礙者打造更友善、包容的環境。

《圖說》八里愛心教養院41週年院慶打造糖果屋派對。〈社會局提供〉

八里愛心教養院院長劉文湘表示，今年院慶以糖果屋派對為主題，讓院生共享美食與歡樂。活動首先由院生及志工帶來熱力四射的輪標舞，接著現場貴賓一同搭建糖果屋，象徵在眾人的鼓勵下，讓教養院成長茁壯。眾人合唱生日快樂，並一同切蛋糕，慶祝教養院一路走來的豐碩成果。

廣告 廣告

派對現場準備豐盛美食與趣味小遊戲，包括轉盤、夾娃娃等，美食小吃網羅麵線、雞蛋糕、水煎包、豆花等，甚至邀請蔥油餅、炸雞攤車進駐，讓院生品嚐熱騰騰的美味。

《圖說》八里愛心教養院舉辦41週年院慶。〈社會局提供〉

在教養院服務超過30年的教導組長周曉槿表示，她從學生時期在參訪身障機構後便立志投入教保工作，考上教保員後更以第一志願選擇八里愛心教養院。

周曉槿回憶說，88年愛心教養院剛成立三峽日托中心，她帶著老師一同開創早療，以服務鄰近身心障礙兒童。96年調回教養院本部擔任教導組長，考量到院生的年齡漸長且體質虛弱，辦理多場教育訓練，如餵食、轉移位、沐浴、尿布包著等，讓照護品質提升精進。同時規劃高照護專區，推動自立生活區，希望能透過智慧科技輔具，並善用社區資源，幫助院生邁向自立。

院生「小昱」感動周曉槿的長年服務，特別上台獻花，周曉槿接過花束後深深地擁抱，笑言將繼續為這群孩子們努力。