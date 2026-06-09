八里教養院辦身障體驗 屯山國小師生交流同樂

屯山國小同學與院生小瑄拍手完成接力賽。新北市社會局提供

記者黃秋儒／新北報導

八里愛心教養院生命之美系列活動—「一日身障體驗營」，今（9）日邀請淡水區屯山國小師生與院生交流體驗，由教養院生組成的聲樂團以「勇氣之歌」展開序幕，隨後邀請屯山師生們拿起搖鈴與木箱鼓一同敲奏高歌最近流行的「那魯one 那魯two 那魯7-11」。而同學們也帶來了拿手絕活，一人一手烏克麗麗為現場帶來歡呼連連的表演，同學與院生間的距離一下子靠近了不少。

屯山國小師生提前討論設計與院生的分組拼圖互動遊戲，趁著互動同時，也向院生們分享學校的校園生活，各組完成自己的拼圖後，再共同上台拼接成一幅更大型的拼圖，展現齊心合作完成的漂亮畫作。

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今年24歲的重度腦性麻痺的小班長阿德，下半身無力乘坐電動輪椅代步，部分生活照顧需要仰賴他人協助，但阿德個性開朗熱愛交友，更是院內外賓參訪時的友誼大使，當阿德得知屯山國小師生即將到院參與活動時，開心得睡不著覺，在拼圖活動中，起初彼此還有些陌生，在共同尋找拼圖碎片時，大家馬上就熱絡了起來，阿德開心地介紹自己在教養院擔任小班長的工作，同組同學也向阿德分享校園裡最喜歡的社團活動。下午的接力賽，阿德穿上步態助行器，雙手緊握扶把，一步步向前邁進，現場同學們有的大聲加油打氣、有的主動陪伴在側一同前行，當阿德順利抵達交棒區時，現場響起熱烈掌聲，阿德臉上也露出靦腆的笑容，孩子們笑聲不斷，非常歡樂。

院生阿德操作助行器開心進行輪椅接力賽。新北市社會局提供

屯山國小校長鄒惠娟表示，今日除了別具意義的大拼圖外，也帶來印有院生小名的名牌，不僅具有紀念價值，更承載著同學們滿滿的祝福與心意，希望透過這份特別的禮物，讓今天建立的友誼得以延續，成為彼此珍貴且動容的回憶。

屯山國小與八里愛心教養院師生身障體驗活動開心大合影。新北市社會局提供

八里愛心教養院長劉文湘說，一日身障體驗營的目標是希望透過實際的互動與體驗，讓大家看見身障者的能力與價值，所謂的無障礙，不只是硬體環境的改善，更重要的是彼此真誠平等的交流，透過此次互動，不僅讓學生了解身障者的生活樣貌、尊重與接納，院生們也透過參與及分享展現自信與能力，這份雙向的交流及真誠互動，正是無障礙精神最佳實踐。