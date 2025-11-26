八里文化公園大變身 年底定案

淡江大橋明年通車，新北市八里地區預期將迎來更多人潮，大橋旁的八里文化公園也同步啟動全面升級。公園將新增社區型親水遊憩區、改善步道及草地動線，並添加寵物公園等多元設施。新北市高灘地工程管理處指出，正進行細部設計，整體規畫預計於今年底完成。

國民黨議員陳家琪近日在社群公布八里文化公園的改造示意圖。她表示，八里首次擁有社區型親水遊憩設施，也是家長們期待已久的工程。示意圖一出爐，彷彿已能聽見孩子在水霧與噴泉間奔跑的笑聲。未來的親水區主打「安全第一」，不是游泳池，而是讓幼童能放心玩耍的戲水空間，包括小噴泉、清涼水霧及踩起來剛剛好的淺水區；地面將全面更新為防滑卵石鋪面，使孩子能安心赤腳踏在乾淨的水域裡。

陳家琪說，新工程將改善長年為人詬病的排水問題，下雨不再積水、晴天立刻能玩，此外還會設置更衣空間與洗腳台，讓孩子玩水後能立刻換裝、奔向旁邊的滑草區繼續放電，打造「乾溼兩用、隨玩即走」的友善環境。

她強調，最令人感動的不是新增多少設施，而是家長們終於有個放心帶孩子出門的地方，能聽見孩子在安全環境裡放聲大笑，「那畫面已經讓我開始期待」。

除了親水區外，此次規畫同步調整園區內多處空間，包含更新步道、改善草地排水，並重新整理散步及自行車動線。八里文化公園也將首度引進寵物活動區，讓毛孩家庭也能共享戶外休憩空間。地方居民表示，該公園位置得天獨厚，緊鄰海岸與淡江大橋，一直是八里重要的休憩場所，升級後有望改善多年來使用不便的問題。

高灘處說明，文化公園已於民國109年與112年分別完成2階段兒童遊戲設施，但因淡江大橋完工後勢必帶來大量人潮，亟需再度強化園區機能。規畫內容包括林蔭散步道、史前海獸主題親水區、調節池溢流改善、寵物公園及槌球場等，正進行細部設計，預計年底前完成相關規畫圖。