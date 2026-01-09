八里新巴士Ｆ123路線 調整

新北市八里區公所宣布，自二○二六年一月一日起，F一二三新巴士路線正式調整，新增三條支線並優化主線服務，全面提升區內就醫交通便利性，滿足通勤與就學需求。

八里區長林銚傑指出，隨著八里區人口持續成長，公共運輸的完善對生活品質至關重要。衛生福利部八里療養院提供精神科、兒童精神科、身心治療科及成癮治療科等多元門診，是區內重要醫療資源。此次新增支線，正是為了促進就醫便利，並因應淡江大橋通車後的轉運需求，讓長輩就醫、學子通勤與市區上班更加順暢。

本次調整以「就醫便利」與「運輸效率」為核心，新增「F一二三－八療」、「F一二三－下罟經八療」及「F一二三－十三行文化公園經八療」三條支線，強化院區往返市區商圈、左岸及未來淡水、桃園方向的轉運功能。同時主線新增「八里分駐所」至「八療院區」路段，並將發車時間微調為上午六時四十分及下午三時二十五分，更貼近需求。相關站牌已更新新版路線圖，接駁配套準備就緒。最新路線圖可至八里區公所官網下載，或利用「大臺北公車網站」及行動APP即時查詢。如有任何疑問，請洽詢02-2610-2621。