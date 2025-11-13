八里暗夜惡火釀1死！客廳陽台燒雜物 獨居婦無外傷卻陳屍屋內

火舌從陽台竄出。（圖／翻攝畫面）





新北市八里昨天（12日）深夜傳出高樓惡火，中華路二段一處15層樓社區，14樓傳出火警，火勢迅速撲滅，燃燒客廳與前陽台雜物，但消防人員進入火場救援時，在房內尋獲孫姓獨居婦人身上雖無外傷，卻已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，火調人員上午也將重返火場釐清確切起火原因，至於孫婦死因仍待相驗釐清。

據了解，這起惡火發生在昨天（12日）深夜10時許，新北市消防局接獲報案，八里區中華路二段一處社區大樓，15層樓建築物14樓的客廳與前陽台竄出火舌，火勢來的又快又猛，消防人員緊急調派大批人車趕赴現場救援，迅速就將火勢撲滅。

消防人員到場灌救。（圖／翻攝畫面）

後續消防人員進入屋內救援時，在房間內發現獨居的61歲孫姓婦人，離奇的是，房間並未受到火勢嚴重波及，孫婦身上也並無任何外傷，就連口鼻處也並無碳粒，卻已無生命跡象，送到醫院搶救後仍宣告不治。

消防人員在現場勘驗，燃燒客廳與前陽台堆放的雜物，燃燒面積僅5平方公尺，今天（13日）上午消防局火調科也派員重返火場勘驗，要釐清確切起火原因，至於孫婦死因，仍待檢警進一步相驗後釐清。

醫護人員協助將孫婦送往醫院，但經搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

