八里暗夜惡火釀1死！客廳陽台燒雜物 獨居婦無外傷卻陳屍屋內
新北市八里昨天（12日）深夜傳出高樓惡火，中華路二段一處15層樓社區，14樓傳出火警，火勢迅速撲滅，燃燒客廳與前陽台雜物，但消防人員進入火場救援時，在房內尋獲孫姓獨居婦人身上雖無外傷，卻已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，火調人員上午也將重返火場釐清確切起火原因，至於孫婦死因仍待相驗釐清。
據了解，這起惡火發生在昨天（12日）深夜10時許，新北市消防局接獲報案，八里區中華路二段一處社區大樓，15層樓建築物14樓的客廳與前陽台竄出火舌，火勢來的又快又猛，消防人員緊急調派大批人車趕赴現場救援，迅速就將火勢撲滅。
後續消防人員進入屋內救援時，在房間內發現獨居的61歲孫姓婦人，離奇的是，房間並未受到火勢嚴重波及，孫婦身上也並無任何外傷，就連口鼻處也並無碳粒，卻已無生命跡象，送到醫院搶救後仍宣告不治。
消防人員在現場勘驗，燃燒客廳與前陽台堆放的雜物，燃燒面積僅5平方公尺，今天（13日）上午消防局火調科也派員重返火場勘驗，要釐清確切起火原因，至於孫婦死因，仍待檢警進一步相驗後釐清。
更多東森新聞報導
1歲兒突翻白眼口吐白沫！母嚇壞衝警局求救 金山警開道馳援
涉直播、偷拍筆錄內容洩漏給詐騙集團 律師移送畫面曝光
竹聯幫兄弟檔組「水房」洗錢3.5億 警再逮1洩密律師
其他人也在看
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 12 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 56 分鐘前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 17 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 14 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 4 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中國遊客在景福宮隨地大小便！韓國民眾怒了
[NOWnews今日新聞]中國遊客在全球各地觀光景點隨地大小便的案例層出不窮，韓媒近日披露，一群中國遊客10日參觀首爾著名觀光勝地景福宮時，有一對男女竟在古蹟石牆邊當場排便，畫面全都錄。根據JTBC《...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了
娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。民視 ・ 11 小時前
「大客戶」租2輛百萬豪車卻人間蒸發 苦主找到車一看：天塌了！
綜合陸媒報導，陳璽近日控訴，公司旗下2輛價值百萬元的豪車疑遭租客抵押並被拆解。他透露，該名陳姓租客自2023年起，陸續在自家公司租用1輛保時捷帕拉梅拉及1輛邁巴赫S480，起初按時繳租，但自今年8月起突然失聯。陳璽說，他根據衛星定位追蹤，最終在畢節市赫章縣1家修車廠內...CTWANT ・ 13 小時前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前