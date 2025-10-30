八里林口汐止3路段 汽機車停車格將收費

八里區商港三路路邊停車格夾單宣導。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市交通局將自十一月一日起，於八里區商港三路、林口區忠孝路六四六巷及汐止區招商街共四十八格汽車格及三格大型重機專用格實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升車格周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺說，林口區忠孝路六四六巷及汐止區招商街的路邊汽車停車格，常被特定車輛久停占用。因此，交通局在會勘後決定將其納入收費管理，杜絕車輛久停占用情形。

許芫綺表示，八里區商港三路除了增設二十一格路邊汽車停車格及二十九格機車停車格之外，更貼心因應在地需求規劃了大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。

交通局表示，本次新增收費路段收費時間及費率如下：（一）八里區商港三路：收費時段為國定假日及例假日早上八點至晚上六點，其中汽車停車格每半小時十元，大型重機專用停車格每四小時三十元。（二）林口區忠孝路六四六巷：收費時段為週一至週五早上八點至晚上六點，每半小時十元。

（三）汐止區招商街：收費時段為週一至週五早上九點至晚上六點，每半小時十元。