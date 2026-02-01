八里汙水廠回饋金 達5200萬

新北市八里汙水處理廠日夜運作，長期協助處理大台北地區的生活汙水。（新北水利局是提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」修正案於去年七月經議會三讀通過，今年開始依修正後條例編列回饋金。修法針對大處理水量之水資中心回饋金計算級距進行優化，其中八里汙水處理廠年度回饋金總額將增加約八八０萬元，總規模突破五千二百萬元，對於回饋區域有更實質的幫助。

水利局長宋德仁表示，新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例修正案經市府提案，獲議會通過，新制將原有六個計算級距簡化為五個級距，並針對每日處理量超過六十萬噸之超大型處理廠（如八里汙水處理廠），將回饋金提列單價調升，使八里汙水廠回饋金今年可望增加八八０萬元，規模突破五千二百萬元，將實質提升八里汙水處理廠周邊居民的生活福祉與各項福利補助。

回饋金主要用於全民健康保險費補助、醫療保健事項或生活補助金、相關地區內一般住（租）戶水、電費或社會福利之補助、教育獎助學金及環境衛生、美化環境及其他與環境保護有關之事項；受惠於今年回饋金增加，八里區將新增補助本區各校運動競賽及訓練經費，鼓勵八里區各校發展各項體育運動，並發掘與培育優秀運動人才。