八里污水廠回饋金增加880萬 補助學校運動競賽及訓練經費

八里污水處理廠日夜運作，長期協助處理大台北地區的生活汙水。（圖／新北市水利局）

總規模突破5200萬元，將實質提升八里污水處理廠周邊居民的生活福祉與各項福利補助。（圖／新北市水利局）

「新北市公共污水處理廠回饋金自治條例」修正案於民國114年7月經議會三讀通過，115年開始依修正後條例編列回饋金。修法優化大處理水量的水資中心回饋金計算級距，八里污水處理廠年度回饋金總額將增加約880萬元，總規模突破5200萬元，對於回饋區域有更實質的幫助。

水利局長宋德仁表示，新北市公共污水處理廠早期收受截流水，回饋金自治條例於101年訂定時，接管率較低約43.3％，污水處理廠以處理截流污水為主，污染濃度較低；目前接管率已大幅提升至71.34％，污染濃度接近純生活污水，加上八里廠增設污泥乾燥系統及沼氣發電設施，並參考6都回饋金條例適時調整回饋金額，以回饋地方。

廣告 廣告

經市府提案並獲議會三讀通過，新制將原有的6個計算級距簡化為5個級距，並針對每日處理量超過60萬噸超大型處理廠（如八里污水處理廠），將回饋金提列單價由原本的每噸0.05元調升至0.075元，將實質提升八里污水處理廠周邊居民的生活福祉與各項福利補助。

基於專款專用福利優先的原則，水利局強調，依據自治條例規定，回饋金必須專款專用，主要用於「全民健康保險費補助、醫療保健事項或生活補助金」、「相關地區內一般住（租）戶水、電費或社會福利之補助」、「教育獎助學金」及「環境衛生、美化環境及其他與環境保護有關之事項」等直接嘉惠居民之比例不得低於80％。

受惠於115年回饋金增加，八里區新增「補助本區各校運動競賽及訓練經費」，鼓勵八里區各校發展各項體育運動，並發掘與培育優秀運動人才，提升整體學生運動參與度與競爭力。

除八里污水處理廠外，新北市有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型公共污水處理廠，這些設施日夜運作淨化水質，每年也依法編列回饋金，金額約51萬至5,207萬，市府將持續秉持公開透明原則，透過「污水處理廠回饋地方經費管理及運用委員會」運作，邀請在地里長及區公所共同監督，確保每一分回饋金都能發揮最大效益。

更多中時新聞網報導

TPBL》高國豪致勝兩罰 率隊守城收6連勝

岩田剛典來台辦專場 謝粉絲苦等17小時

澳網》發球進步了 阿卡瑞茲連3年晉8強