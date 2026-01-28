八里污水廠回饋金115年增加880萬元

「新北市公共污水處理廠回饋金自治條例」修正案於一一四年七月經議會三讀通過，一一五年開始依修正後條例編列回饋金。修法針對大處理水量之水資中心回饋金計算級距進行優化，其中八里污水處理廠年度回饋金總額將增加約新臺幣八百八十萬元，總規模突破五千二百萬元，對於回饋區域有更實質的幫助。

水利局長宋德仁廿八日表示，新北市公共污水處理廠早期接管率僅百分之四十三點三，主要處理截流污水，污染濃度較低。如今接管率已提升至百分之七十一點三四，污染濃度接近純生活污水。八里廠增設污泥乾燥系統及沼氣發電設施，並依據六都回饋金條例調整回饋金額。

廣告 廣告

市府提案獲議會通過，新制將計算級距由六個簡化為五個，針對每日處理量超過六十萬噸的八里污水處理廠，回饋金單價從每噸零點零五元調升至零點零七五元，提升周邊居民的生活福祉。

水利局強調，回饋金使用必須嚴格監管，並依自治條例專款專用。回饋金主要用於全民健康保險、醫療保健、生活補助、住戶水電費補助、教育獎助學金及環境保護等，直接惠及居民的比例不得低於百分之八十。因一一五年回饋金增加，八里區新增補助各校運動競賽及訓練經費，以鼓勵體育發展及培育優秀運動人才，提升學生運動參與度與競爭力。

新北市除了八里污水處理廠外，還有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型污水處理廠，這些設施日夜運作淨化水質，每年依法編列回饋金。未來，市府將秉持公開透明原則，透過「污水處理廠回饋地方經費管理及運用委員會」運作，邀請在地里長及區公所共同監督，確保回饋金發揮最大效益，讓鄰避設施轉化為支持地方發展的「鄰利」建設。