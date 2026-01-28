八里污水廠回饋金115年增880萬 新北水利局優化級距

248260128a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市公共污水處理廠回饋金自治條例修正案於114年7月獲議會三讀通過，並自115年起正式編列新制預算。修法重點在於優化大處理水量廠區的回饋金計算方式，使八里污水處理廠年度回饋金增加約880萬元，總規模突破5200萬元。這項調整將對回饋區域提供實質資源，提升周邊居民的生活福祉與各項福利補助。

水利局長宋德仁指出，新北市污水接管率已從早期43.3%大幅成長至71.34%，處理水質更接近生活污水，且八里廠已增設污泥乾燥及沼氣發電系統。市府參考6都經驗將計算級距從6個簡化為5個，並針對每日處理量超過60萬噸的超大型處理廠，將回饋金提列單價由每噸0.05元調升至0.075元，使機制更符合現況。

水利局強調回饋金必須專款專用，且規定用於照顧「人」的比例不得低於80%。相關補助涵蓋健保費、醫療保健、生活補助、水電費、社會福利及教育獎助學金。受惠於115年金額調增，八里區更首度新增「補助各校運動競賽及訓練經費」，透過經費挹注發掘培育優秀運動人才，鼓勵校園發展多元體育活動。

除了八里污水處理廠，新北市境內的林口、淡水、北大及三鶯等大型廠區，每年也依法編列51萬至5,207萬元不等的回饋經費。這些設施日夜運作淨化水質，是維繫城市永續的基礎設施。市府致力落實補償機制，將原本可能受排斥的鄰避設施轉化為推動地方發展的「鄰利」建設。

相關經費由回饋地方委員會、里長與區公所共同監督用途，確保發揮最大效益。水利局承諾持續秉持公開透明原則，精確對接地方需求，透過嚴謹機制與福利落實，讓回饋金實質改善周邊居民的生活品質，達成建設發展與地方福祉雙贏。

照片來源：新北市政府水利局提供

