八里火災「大樓爆炸聲後14樓烈焰狂竄」 1女救出不治！身分曝光

2025年11月12日深夜，新北市八里火災造成1女喪命。讀者提供



新北八里火災1名女子被救出後，沒有呼吸心跳，送醫不治。死者孫姓女子（61歲）受困屋內房間，警消初判火警起火點在陽台，屋內跟陽台堆了不少雜物，燃燒面積約5平方公尺，死者身上並無明顯外傷，不排除濃煙被風吹向屋內導致，確切死因仍待調查。

新北市消防局11/12晚間22點42分獲報，八里區中華路二段旁住宅大樓發生火警，人車到場發現是15層RC建物的14樓起火，現場救出孫女，人OHCA，送醫不治。暗夜惡火，驚動其他住戶，指稱聽到爆炸聲，後來就有濃煙和火焰竄出。

