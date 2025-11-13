八里社區大火！爆炸聲後陷火海 6旬女送醫不治

八里社區大樓14樓起火，現場發現一位婦人，經過搶救仍宣告不治。（圖／東森新聞）





颱風夜，新北市八里一棟社區大樓發生火警，起火戶在14樓，住戶聽到爆炸聲響後，隨後就陷入火海，連窗台玻璃都碎裂掉落到樓下，消防隊在起火戶找到一名女子，但已無呼吸心跳，送醫仍搶救不治，詳細起火原因還有待釐清。

橘紅色火光劃破夜晚寂靜，火舌好幾度竄出窗戶，陣陣煙塵也不斷往上飄，籠罩大樓上空，再伴隨滴滴答答的雨聲，住戶有家卻歸不得。

火災發生在晚間10點42分，消防獲報中華路二段一處住宅大樓發生火警，立刻趕抵現場。從空拍視角，能看出火勢猛烈，所有住戶都被疏散到一樓，消防員立刻布水線，上樓進行搶救。

消防局第三大隊隊長陳志德：「火勢在大約20分鐘獲得控制並熄滅，由於屋內堆置大量的雜物，甚至房門都沒辦法關閉，所以我們在撲滅完之後，針對火場內部仔細地搜索，發現在臥室躺臥一位大概60歲左右的女性。」

火場內發現一位婦人，沒有生命跡象，消防趕緊協助她送醫，經過搶救仍宣告不治。詳細起火原因，都等待火調科進一步釐清。

