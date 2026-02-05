八里納骨塔擴建 民代憂衝擊觀光

新北市八里慈恩納骨塔使用率達100％，民政局規畫於周邊興建第二納骨塔，目標於民國118年7月完工啟用。國民黨議員陳家琪建議，八里左岸每年吸引約350萬人次遊客，市府應避免設施影響左岸景觀。對此，殯葬管理處指出，第二納骨塔外觀跳脫傳統設計，確保不影響觀光動線與視野，另外會再開闢聯外道路，降低交通衝擊。

民政局規畫於八里慈恩納骨塔旁興建第二納骨塔，預計興建地上4層、地下1層，並設置環保葬區，可提供5萬個櫃位及1萬個牌位，總工程經費約8.3億元，目標於118年7月完工啟用。陳家琪表示，即便目前未規畫冰櫃、禮廳，市府仍應從整體觀光環境角度審慎思考，避免硬體設施影響左岸景觀與觀光品質。

殯葬管理處指出，規畫中的八里第二納骨塔，跳脫傳統納骨塔的建築外觀，其設計主要利用自然地勢高低，將整體設施與植栽綠帶充分結合，確保不影響觀光動線與視野，後續是否增設冰櫃、禮廳仍須與地方取得共識；同時為降低未來交通衝擊，會再開闢聯外道路。

此外，陳家琪指出，八里左岸是新北市重要觀光廊帶，市府近年推動多項景觀與基礎設施工程，但相關規畫若未整體評估，恐在觀光、交通與民生之間產生衝突。她特別點名頂罟二路，該計畫道路長約175公尺、寬8公尺，為雙向各1車道，是串聯中山路與重劃區的重要聯外道路，卻長期卡在協調階段，無法實質改善居民通行問題。

「居民需要的是1條真正能通的路，而不是停留在『研議中』的報告。」陳家琪直言，頂罟二路若能打通，不僅有助於交通分流，也能提升學童通行安全，要求工務局加速評估，勿讓交通疏解的期待無限期延後。

工務局說明，頂罟二路開闢範圍多為私有土地，新工處已於114年中召開說明會，多數地主暫無土地規畫及容移意願，且周邊仍有其他道路可供通行，車程約2至3分鐘，後續將於農曆年後再次召開協調會。