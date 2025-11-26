八里衛生所使用近40年 設備老舊、沒有電梯鄭宇恩籲改善

新北市八里衛生所使用超過40年，設備老舊外還沒有電梯，已影響民眾就醫品質和醫護工作環境。（圖／市議員鄭宇恩提供）

新北市八里區衛生所自1985年遷建至舊城路上，建物至今已使用超過40年，設備老舊問題日益浮現，新北市議員鄭宇恩近日前往會勘，發現婦科器材老舊、嬰幼兒候診空間侷促，且缺乏電梯影響2樓以上空間利用等問題，嚴重影響民眾就醫品質與醫護同仁的工作環境，呼籲衛生局改善以守護民眾健康。

鄭宇恩表示，署立台北醫院11月才開始支援八里衛生所兒科門診，對八里以及周邊淡水、三芝等北海岸地區的親子家庭而言，是補強基層醫療量能的重要一步；但除了醫師人力的挹注，八里衛生所整體硬體環境仍明顯落後，若不及早規劃更新，恐怕難以承載在地長者與新生兒家庭日益增加的醫療需求。

鄭宇恩指出，八里衛生所的婦科檢查器材明顯老舊，現代婦幼醫療講求隱私與舒適，將督促市府協助全面盤點並分年編列預算汰換更新。嬰幼兒候診空間方面，看得出衛生所在有限資源下的用心，但還有對能讓候診的家長及孩子更友善的空間。

此外，衛生所目前並無電梯設置，導致二樓以上空間難以有效運用，也不利行動不便的長者或推著娃娃車的家長使用。鄭宇恩強調，電梯不只是方便性問題，更是無障礙環境的基本條件，未來若要在樓上規劃更多復健、衛教或社區健康促進服務，都需要完整的無障礙動線作為前提。

鄭宇恩指出，近年八里復健科的需求也持續增加，許多長者為復健需要舟車勞頓遠赴蘆洲或林口。鄭宇恩呼籲，新北市政府衛生局應向財政局爭取空間來規劃復健科及物理治療所，同時提出二樓以上的空間整修、設備更新及無障礙動線改善的完整計畫，必要時也應評估中長期重建或擴建的可能性。

鄭宇恩強調，後續將持續在議會追蹤八里衛生所的改善進度，也會一併關注淡水、三芝等地衛生所的建物與設備狀況，希望一步一步補齊北海岸地區基層醫療，守護每一位居民的健康。

市議員鄭宇恩近日前往會勘，發現衛生所多項問題，呼籲衛生局改善。（圖／市議員鄭宇恩提供）

