八里通勤族必看！F123新巴士增3支線 就醫、上學更方便

八里F123新巴士元旦起新增3支線，強化到衛生福利部八里療養院就醫與未來淡江大橋通車號的轉運接駁功能。（八里區公所提供／吳嘉億新北傳真）

為提升區內就醫交通便利性及優化通勤、就學需求，新北市八里區公所調整F123新巴士新增三條支線，針對八里療養院等院區加強服務密度，並前瞻性銜接淡江大橋通車後的轉運功能，期望透過路網優化，縮短民眾候車時間。

八里區公所區長林銚傑表示，為促進衛生福利部八里療養院的就醫便利性，讓有需求的民眾多多利用新巴士，新增支線能讓市民就近前往院區看診與掛號。另外，隨著今年淡江大橋通車，該路線也將成為銜接淡水與桃園的重要轉運節點，能讓長輩就醫、學子通勤與往來市區上班更加順暢。

廣告 廣告

八里區公所說明，F123新巴士路線自元旦起正式調整，其中為強化八里療養院院區往返八里市區商圈、左岸及未來往淡水、桃園方向的轉運功能，特別新增「F123-八療」、「F123-下罟經八療」及「F123-十三行文化公園經八療」三支線；另將「八里分駐所」至「八療院區」路段上、下午發車時間微調到6時40及15時25分，作主線的優化，媒合通勤族需求。

為讓民眾享受更優質的出行體驗，八里區公所說明相關站牌已陸續更新新版路線圖，各項接駁配套皆已準備就緒，歡迎民眾往返通勤或就醫時多多搭乘使用。最新路線圖可至八里區公所官網下載，或利用「大台北公車網站」及行動 APP 即時查詢最新動態。如有任何疑問，歡迎撥打服務熱線 02-2610-2621 洽詢。

更多中時新聞網報導

温嵐登《西門町一番地》驚喜獻唱

李千娜誇尪幫買衛生棉 王彩樺自曝停經

NBA》孤軍東契奇 難救湖人