八里 中山路三段全面畫紅線 防占路肩

新北市八里區中山路三段長期受大型貨車頻繁進出所苦，車斗違停占用路肩更造成用路人心驚膽跳。對此，新北市交通局表示，該路段將全面畫設紅線，禁止任何車輛停放，預計於今年12月底前完成；至於外界關注的台61橋下路外停車場規畫，交通局已啟動可行性評估，將在研議後提出具體方案。

八里下罟里鄰近台北港與焚化廠，大型貨車往返頻繁，加上車斗時常直接停放在路肩，不僅讓機車族、通勤族膽戰心驚，過去更曾發生重大事故，交通安全疑慮問題不斷。民進黨議員鄭宇恩與國民黨議員陳家琪相繼前往會勘，並與下罟里長汪金傳協調相關機關，盼加速改善。

鄭宇恩指出，服務團隊與里長會同交通局等單位實地查看後，決議從台31匝道至台北港入口的雙向道路側全面畫設紅線，杜絕車斗與大型車輛占用路肩亂象。同時建議於台61橋下研議規畫路外停車場，以集中管理恣意停放的車輛，改善視線死角與道路雜亂問題。

陳家琪也表示，台61線一帶的大型貨車長期違規停靠，導致大小事故層出不窮，當地民眾早就苦不堪言。此次會勘後同樣拍板兩項關鍵措施，包括全面畫設紅線、以及要求交通局評估台61橋下空間作為專屬停車場，盼「徹底淨空路肩、還路於民」。

交通局專委林昭賢強調，紅線畫設作業將於今年底前完成，後續也會持續與地方民代及里長保持溝通，並就停車場可行性研擬最適方案。地方居民期盼，改善行動能真正降低事故風險，讓八里往返台北港的交通環境更加安全、順暢。