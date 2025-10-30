八里、林口及汐止3路段停車格 11/1起收費管理





新北市交通局於八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格，將自11月1日起實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停。交通局停車營運科科長許芫綺說，林口區忠孝路646巷及汐止區招商街的路邊汽車停車格，常被特定車輛久停占用，影響停車秩序，甚至衍生髒亂、影響市容。因此，在會勘後決定將其納入收費管理，杜絕車輛久停占用情形。

許芫綺表示，八里區商港三路除了增設21格路邊汽車停車格及29格機車停車格之外，更貼心因應在地需求規劃了大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。並提醒駕駛若未收到繳費單，也可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢、繳費，快速又方便，避免逾期罰鍰。

新增收費路段收費時間及費率如下：（一）八里區商港三路：收費時段為國定假日及例假日8:00–18:00，其中汽車停車格每半小時10元，大型重機專用停車格每4小時30元。（二）林口區忠孝路646巷：收費時段為週一至週五8:00–18:00，每半小時10元。（三）汐止區招商街：收費時段為週一至週五9:00–18:00，每4小時收費30元。





