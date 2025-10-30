八里 牆內躲喵喵 動保處鑿壁救貓

新北市八里區某鐵皮屋工廠日前報案有小貓受困在鐵皮外牆縫隙內，新北市動保處派員前往救援，經工廠林姓老闆娘同意，決定破壞牆面，終於成功將貓咪救出。小貓咪無明顯外傷，活力十足，餵牠牛奶也迅速喝完，老闆娘當場決定認養這隻有緣分的小貓。

據林姓老闆娘描述，上午上班時聽見2樓牆內靠近地板處，一直傳出小貓的叫聲，她擔心小貓沒辦法自行爬出，趕緊通報動保處救援。動保員到場後，先與工廠員工將地板拆開，但沒看到小貓蹤跡，後來仔細聆聽聲音來源，確認小貓卡在玻璃門與牆壁夾層內；老闆娘得知，果斷決定「破門、拆牆」。

動保員先敲破玻璃門，卻見小貓鑽往轉角深處，還拚命向上攀爬，讓救援行動更加困難。動保員和員工只好鋸開辦公室牆壁，伸手試圖拉出小貓，但遭小貓極力抵抗，眾人決定在上方在鋸出一個洞，上下夾擊終於成功抱出小貓，雖然動保員在過程中被小貓咬了好幾口，但仍忍痛完成任務。

動保員現場檢視小貓，見牠仍精力充沛，外表也無明顯外傷，研判受困不會太久，只是用奶瓶餵奶時，小貓著急吸吮，應已有一段時間不曾進食。救援過程中，林姓老闆娘認為小貓來此就是有緣，順利救出就決定認養。小貓被救出後，老闆娘果真當場收編。

動保處表示，感謝熱心的民眾在救援當時給予協助，讓這次救援能順利完成，也慶幸小貓有了新家。