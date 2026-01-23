八里24輛電動公車上線 落實綠色交通

八里已有二十四輛電動公車上線營運。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市政府持續落實「二０五０淨零排放」政策目標。其中，八里區配合市府「八里淨零碳示範區」政策，成為新北低碳交通示範重點區域，截至目前已有二十四輛電動公車上線營運，提供民眾安靜、低汙染且舒適的公共運輸服務。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，交通運輸為城市碳排放的主要來源之一，市府持續以「公車全面電動化」作為推動淨零碳轉型的重要策略。八里兼具觀光、通勤與生活機能需求，且具備良好示範條件，優先導入電動公車營運，並規劃以市區公車全面汰換為電動公車為目標，逐步建構零碳排公共運輸環境，期望成為全市推動淨零轉型的重要指標與里程碑。

廣告 廣告

近年來，新北市電動公車數量呈現大幅成長趨勢。截至去年底全市已有四百零六輛上線營運，占市區公車總數約百分之二十五。市府將持續擴大低碳運輸服務量能，預計至今年度新增三百六十三輛電動公車上線，全市電動公車占比可望提升至百分之五十，朝向公共運輸全面低碳化目標穩健邁進。

交通局強調，未來將以八里淨零碳示範區為推動基礎，持續將電動公車擴展至各行政區，落實綠色交通、低碳城市與永續發展願景，讓市民共同享有更潔淨、安全與宜居的城市環境。