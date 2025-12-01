八重山交流團帶高中生訪花 促進兩地青年文化交流

日本石垣市、竹富町、与那國町組成的八重山廣域市町村圈事務組合，率領三所高中生拜訪花蓮市公所。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

日本石垣市、竹富町、与那國町組成的八重山廣域市町村圈事務組合，率領八重山三所高中十名高中生參訪台灣，並拜訪花蓮市公所，受到熱烈歡迎並由市長魏嘉彥親自接待，市長魏嘉彥表示，希望未來有更多的機會，持續加強兩地青年間的文化交流與友誼。

市長魏嘉彥特別致贈參訪團成員今年花蓮太平洋縱谷半程馬拉松的運動隨身包，讓學生們又驚又喜；學生們也熱烈的和市長交流，詢問花蓮特色景點及美食，在東大門夜市大啖臭豆腐等美食的心得。

廣告 廣告

魏嘉彥表示，花蓮市和与那國町締盟姊妹市四十三年，石垣港和花蓮港締盟也將近二十五年，也就是以石垣市、竹富町及与那國町為八重山廣域市村町圈事處組合和花蓮的淵源是相當深厚的。

花蓮與八重山地區同樣面向太平洋，彼此共享豐富的自然資源與文化資產，期待彼此之間的友誼長存，尤其在觀光交流能更深化，也希望透過這次交流活動，促進青年對多元文化的了解，也能加強兩地在教育上互相學習的機會，培育更多的優質青年。

八重山廣域事務局長上野哲男表示，八重山廣域市町村圈事務組合由一市二町構成，以「八重山為一體」的理念，長期來促進國際交流，今年度首度規劃帶領八重山地區高中生訪台，希望透過學校訪問和國際文化體驗，加深友好關係、相互理解，並致力於培養未來能夠在國內外活躍之人才。