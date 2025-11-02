八隻潮怪進駐潮好玩幸福村

八隻可愛又充滿個性的「潮怪」現身屏東潮好玩幸福村！屏東縣政府昨（二）日舉辦「潮怪的異想世界」特展開幕，縣長周春米表示，期盼透過溫暖且充滿想像力的藝術特展，讓孩子們從生活中感受美學。

開幕活動由周春米與藝術家徐至宏共同揭開潮怪世界的序幕，兩人並化身探險隊長，帶領小朋友們在草地上展開尋找潮怪大冒險，當八隻潮怪逐一現身，孩子們驚呼連連、興奮地將牠們團團包圍，現場氣氛熱鬧又溫馨。

周春米表示，潮好玩幸福村自一一一年打造至今，已突破百萬人次到訪，園區內除有共融公園遊戲場、國立科學博物館的常設展外，後續將持續建置托嬰中心與日照中心，讓屏中地區成為幸褔社區園地。

創作者徐至宏說，在創作過程中，想像恐龍若因氣候變遷而存活至今，經過長時間的演化，身形與習性已經不是原本的樣貌，因此誕生怪獸系列的小角色陪伴大家，希望孩子不只是看展，更能感受藝術走入生活的溫度。

縣府社會處表示，本次特展共有八隻造型、個性及大小不一的潮怪，三隻是充滿活力的小鱗獸、草皮上有巨大蛋的小鱗獸、幽默冷靜的巨鱗獸、認真細心的龜仔獸、膽小易緊張的蠑蠑獸，以及高達兩公尺的長頸獸，展場周邊並設置紙箱城堡及紙箱恐龍，讓大小朋友能開心捉迷藏。