八點檔劇情太荒唐 德馨：編劇下一秒到底要對我做什麼？

德馨在《百味人生》中飾演的美鳳，近期白目指數再度突破天花板，成為劇情最具辨識度的存在。隨著25年前的祕密逐漸浮上檯面，陳珮騏飾演的小姑為了守住關鍵真相，拉著嫂嫂美鳳聯手出怪招，一連串荒謬又失控的橋段，連德馨自己都笑說：「我每天等劇本，就像乖乖坐在診間，猜編劇下一秒到底要對我做什麼？」

德馨和陳佩琪。（圖／三立）

美鳳一出場，緊繃氣氛立刻被她的神經大條沖淡。她總在關鍵時刻狀況外，別人心裡早已翻江倒海，她卻一臉無辜接話，反而成了劇中最療癒的存在，也讓不少觀眾索性直接鎖定她的戲份當作放鬆時刻。白目歸白目，但角色的善良與真誠，反而讓人怎麼看都討厭不起來。

日前播出的「神明上身」橋段更是成為名場面。德馨為了替陳珮騏解圍，隨手抓起廟旗假裝起乩，在防波堤一路狂奔碎念，氣勢滿點到彷彿真的被附身，連對戲的陳珮騏都忍不住破功偷笑。德馨事後直呼這場戲是體能地獄，不只要在防波堤吊鋼絲，還得接著下海拍攝，「前一檔吊鋼絲在大樓，這次直接升級到海上，真的很可怕。」她自嘲一回生二回熟，但也立刻補一句：「拜託不要有第三次。」

她透露，為了這段假起乩的戲，整整跑了一個小時，跑完馬上又接著下海吊鋼絲，「前面跑百米算熱身，後面才是真正的挑戰。」也因為角色需求，從吊鋼絲、翻滾、下海到被電擊，全套苦頭幾乎都吃過一輪。

德馨。（圖／三立）

談到美鳳這個角色，德馨笑說編劇真的太狠，「因為只有美鳳可以超越美鳳。」每一場戲都是恥度無極限的考驗，但同時也讓她感到前所未有的好玩與痛快，是完全不同於以往的表演體驗。她也坦言，原本以為耍寶角色會比較輕鬆，沒想到壞人該受的報應，幾乎全落在自己身上。

若要選出最失控的一場戲，德馨毫不猶豫點名「切指遊戲」。原本設定使用餐刀，導演臨場改成直接用手指，整段戲瞬間變成大型失控現場，連她自己都忍不住笑場。美鳳一路白目、一路被整，卻也意外成為《百味人生》中最讓人邊笑邊追、邊罵邊愛的角色，也難怪這個角色總被認證：「真的只有德馨演得出來。」