八點檔劇情真實上演！簡沛恩活了50年才知「驚人真實身世」還是方馨發現的

四季線上/林佩玟報導

女星簡沛恩過去曾演出多部電視劇，近年來則淡出演藝圈，將事業重心轉向創業，時常透過社群媒體分享生活。而在2025年的最後一天，簡沛恩透露自己剛送完爸爸最後一程，發文哀悼的同時，更吐露活了50年才得知自己驚人的「真實身世」，直呼「八點檔的劇情活生生在我人生裡上演」！

簡沛恩表示在​2024年4月時，突然收到演藝圈好姐妹方馨的訊息，裡面寫道「我遇到妳的親戚….妳其實不姓簡….妳本姓其實姓蔡」，讓她滿頭霧水以為是不是姐妹喝醉了或是遇到詐騙集團，她趕緊打電話給父親確認，沒想到父親回「妳怎麼知道的？」。

廣告 廣告

方馨突傳訊息給簡沛恩告訴她「妳其實不姓簡….妳本姓其實姓蔡」嚇壞她/翻攝簡沛恩FB

原來方馨傳的訊息都是真的，簡沛恩一直以為父親是獨子，也沒聽父親說過有其它親戚家人，沒想到「​在那個非要生男孩傳宗接代的年代，簡家阿公阿嬤因為膝下無子，便因緣際會收養了身為蔡家第五個男孩的父親，父親在滿月時便離開親身父母身邊，成為簡家唯一的孩子，雖然後來雙方漸漸失去聯絡，但父親其實一直都知道這件事」。

簡沛恩驚呼活了50年，意外得知了深藏多年的身世之謎/翻攝簡沛恩FB

在方馨的牽線下，簡沛恩與姑姑和表姐相認，而意外得知了深藏50年的身世之謎，也讓簡沛恩直呼「​人生的緣分真的很奇妙，我深深相信，發生在生活裏的每件事都是有原因的，只是很多時候，我們在當下無法明白」，更坦言2026新的一年，她不想再像過去訂下要達成的目標，反而只想好好的過好當下每一刻，「難過就盡情哭，開心就大聲笑，坦然接受生活給的每種情緒與體驗」。

簡沛恩淡出演藝圈，將事業重心轉向創業，開Podcast《沛恩談心事》/翻攝簡沛恩FB

【看更多】

李運慶《豆腐媽媽》演渣男艷福不淺！王晴「直接坐上去」勾引人夫 直呼好害羞

王晴《豆腐媽媽》演小三搶人夫被網友罵翻！她高EQ笑回「好開心」

黃子玲《豆腐媽媽》演活「職場老鳥」！網好奇「這位八點檔新面孔」竟曾是選美皇后

【追好劇】《路長情更長》全集線上看





更多四季線上報導

蘇晏霈《豆腐媽媽》薄紗誘惑李運慶！挑戰從影最大尺度 笑曝「回家看色情片練功」

謝京穎腹中「雙馬寶」性別開獎！夫妻都猜錯網友笑稱：張書偉輸了

何蓓蓓《好運來》殺青後大改造！曝「睽違20年」新髮型全網被電暈：太美