八點檔墜樓意外...傅孟柏轟「沒預算跳什麼跳」 莫子儀：劇組要負責

民視八點檔《豆腐媽媽》拍墜樓戲，替身演員從兩層樓的高度墜落，一度昏迷，對此，金鐘迷你劇影帝傅孟柏、金馬影帝莫子儀雙雙罕見在社群平台上公開發聲，傅孟柏表示每個人都是人生父母養，不要僥倖「沒有預算跳什麼跳」，莫子儀則力挺工會立場，期盼電視台、劇組正視問題。

傅孟柏是演藝圈首開第一槍，質疑攝影機在下面為什麼要這麼高跳、為什麼有人戴安全帽有人沒有，「這就是專業態度嗎」，他點出替身演員為了成就把安全擺第二位，但其他人無法確保他的安全，他表示每個人都是人生父母養，不要再存僥倖心態，「沒有預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳...」，他強調意外不該發生，而不是不斷發生、檢討，再為自己的不專業找理由。

廣告 廣告

傅孟柏發文批劇組。圖／翻攝自IG@fumengpaul

而莫子儀則轉發「台北市電影戲劇業職業工會」的聲明，表態力挺工會立場，也盼電視台與劇組正視問題、負起責任，他提到當事人是他的好友，也是一位認真努力的好演員，很難過這樣不應該發生的意外，也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過，「希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情」。





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導