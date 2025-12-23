生活中心／綜合報導

由金獎導演馮凱執導的全新八點檔大戲豆腐媽媽，今天正式開播，劇組人員期待能跟前一檔一樣，讓收視神話再創新高，還跟台菜餐廳聯名，帶吃好料，演員們透過餐敘分享拍攝點滴，氣氛相當溫馨，這也是陳志強、曾智希夫妻倆，首度一起演八點檔，倆人在現場還偷放閃。

藝人陳志強：「最喜歡吃曾智希的豆腐，我還能說什麼。」怎麼當眾直接放閃！人家是問喜歡什麼豆腐料理欸！年度壓軸的八點檔大戲豆腐媽媽準備開播，演員們來到聯名的台菜餐廳，邊吃邊聊，才看到片花，就很有FU。藝人蘇晏霈：「昨天看片花，就是笑完就哭，哭完又笑，泛淚啦很好看。」蘇晏霈也坦言，其實很有壓力，因為豆腐媽媽演員群，鑲金量好高，但跟著前輩走，也期待能碰撞出更多不一樣的火花。

廣告 廣告

八點檔壓軸大戲將開播 陳志強、曾智希夫妻同框放閃

蘇晏霈坦言，前輩「鑲金量」高，對戲壓力大。（圖／民視新聞）

藝人李運慶：「我覺得昨天凱哥（導演）有講一段話，就是他很希望能夠拍一部，演員都很自豪，有參與感的作品，昨天看完片花，我真的有這個感覺，很慶幸自己在這裡面。」現場不只香氣四溢、也笑聲滿點，談到角色設定，各自有突破亮點，像是性感睡衣等，只是說，曾智希要喊抗議，她說，回到家壓力很大，但看完片花就懂了。藝人曾智希：「在短短的大概6集內，我就把八點檔大概的人生都演完了，因為凱哥那時候找我演的時候，他說這是一個很快樂的角色，我每一天都在哭，其實我很沮喪很難過。」她的先生陳志強馬上說：「妳錯了，是戲是很快樂，但苦的是妳。」

八點檔壓軸大戲將開播 陳志強、曾智希夫妻同框放閃

陳志強、曾智希夫妻，首度合作演八點檔。（圖／民視新聞）不過這也是曾智希首度跟陳志強一起演八點檔，兩人原本計畫今年要備孕，但為了好作品，人生作品可以晚點沒關係，只是說劇中的愛恨情仇，現場四人就有三位「糾纏不清」。因為劇中陳志強跟蘇晏霈，有段感情線，蘇晏霈在戲裡面，是曾智希老公的姊姊，藝人陳志強：「所以等於是要叫我姊夫，然後下班收工了，就跟姊夫回家。」難怪旁邊的人直呼好危險，但，人家本來就是夫妻！不過在拍親密戲的幕後細節，演員們大讚導演對演員與家庭的尊重，事前溝通、拿捏尺度，有別一般八點檔，滿滿彩蛋之外，在歲末年終之際，注入滿滿的希望跟溫暖。

原文出處：八點檔壓軸大戲將開播 陳志強、曾智希夫妻同框放閃

更多民視新聞報導

吳婉君穿高衩泳衣騎馬 時尚照辣翻一票粉絲

《好運來》惡魔趙明志的結局：哪一種最『大快人心』？！

馮凱最新八點檔實力派集結 謝瓊煖.洪都拉斯.藍葦華飆演技

