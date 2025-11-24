八點檔女星出車禍！路面滑行險撞花圃 現場畫面曝光

顏曉筠不慎發生車禍。（圖／翻攝自顏曉筠臉書）





八點檔女星顏曉筠日前騎車前往民視攝影棚途中，不慎出車禍，整個人被撞飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，所幸經手術後，目前已進行手術並以鋼板及鋼釘固定，並返家休養，後續也在臉書上報平安，而如今車禍瞬間影像曝光。

監視器錄下顏曉筠車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

透過畫面可見，這起車禍發生在本（11）月19日上午11時許，女星顏曉筠騎乘機車要前往民視攝影棚，沿著林口區文化二路一段往四維路方向行駛，未料，同向前方的35歲王姓男子突然右轉要進入停車場，導致顏曉筠煞車不及，撞上王楠轎車後，整個人在路面上滑行。

監視器錄下顏曉筠在車禍後，在路面上滑行。（圖／翻攝畫面）

醫護人員獲報緊急派員到場，將顏曉筠送往林口長庚醫院，診斷發現左肩韌帶斷裂、脫臼，經手術後目前已透過鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，已出院返家休養，顏曉筠今天（24日）中午也在臉書上發文報平安。

林口警方追查發現，雙方酒測值均為0，至於確切車禍事故原因，仍待後續進一步釐清。

顏曉筠所騎乘的機車撞上路邊花圃。（圖／翻攝畫面）

