八點檔女星年末突送醫開刀 驚險過程全揭露

（娛樂中心／綜合報導）女星王宇婕25日透過社群分享近況，透露自己在聖誕節前夕一度進開刀房，意外插曲也讓她重新體會到身體警訊的重要性。她表示，過去面對不適時常選擇忍耐，這次經歷後更確定「不舒服就不要硬撐」，應及早留意身體發出的訊號。

王宇婕提到，從日本返台後沒幾天便開始覺得狀態不對，起初只是感覺像胃部不適，因此以為休息或忍一忍就能過去，未料情況並未緩解。直到20日，她被直接送往急診，且當天便立刻安排手術，才意識到問題比原先想像更嚴重。

她在貼文中也以自身狀況提醒外界，面對疼痛或不舒服時，不應再用「沒事」說服自己。她形容身體其實一直在傳遞訊息，差別只在於人是否願意認真聽見並及時處理。所幸手術與後續恢復進度都比預期順利，她也對能在聖誕節前把狀況處理妥當感到慶幸，並表示能平安與家人共度佳節，讓她更加珍惜健康與日常。

